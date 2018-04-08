Yolda yasaklanınca kanalda ata binen çılgın Adanalılar!

ADANA Büyükşehir Belediyesinin at arabalarını yasaklaması, başta hayvan hakları savunucuları olmak üzere Adana kamuoyu tarafından olumlu karşılandı. Ancak kararın ardından iki Adanalı yasağı at arabasını kanaldan yürüterek deldi.

Belediyenin at arabalarını şehir içinde yasaklaması yasaklaması üzerine, iki kişinin at arabasıyla kanalda gezdiği görüldü.

Adana Belediyesinin resmi Twitter hesabıysa bu görüntüleri, "KANALDA DA YASAK" diyerek paylaştı.