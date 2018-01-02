Yolda koca bir yılan gördüler içinden çıkan ise... Şoke olacaksınız!

GÜNEY AFRİKA'da bulunan Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamada kirpinin oklarının yılanın sindirim sistemine takıldığı belirtildi. Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı. Kısa bür süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı. Manzara ise korkunçtu. Yılanın 14 kiloluk koca kirpiyi yemesi kameralara böyle yansıdı. İşte vahşi yaşamdan o kareler.











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GÜNEY AFRİKA'da bulunan Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamada kirpinin oklarının yılanın sindirim sistemine takıldığı belirtildi. Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı. Kısa bür süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı. Manzara ise korkunçtu. Yılanın 14 kiloluk koca kirpiyi yemesi kameralara böyle yansıdı. İşte vahşi yaşamdan o kareler. Twitter

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2 8

GÜNEY AFRİKA'da bulunan Eland Gölü Vahşi Yaşamı Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamada kirpinin oklarının yılanın sindirim sistemine takıldığı belirtildi. Hareketsiz duran yılanın yanına yaklaşılınca öldüğü anlaşıldı. Kısa bür süre önce dev bir cismi yuttuğu açıkça belli olan yılanın karnı açıldı. Manzara ise korkunçtu. Yılanın 14 kiloluk koca kirpiyi yemesi kameralara böyle yansıdı. İşte vahşi yaşamdan o kareler. Twitter

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