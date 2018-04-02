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Yolda gören şikayet etti, 37'i araca birden ceza kesildi...

TEM Otoyolu Ankara istikameti Bahçeşehir mevkiinde dün saat 12.30 sıralarında düğün konvoyu bütün şeritleri kapatıp düşük hızda ilerledi. Şeritlerin de kapatıldığını gören yoldaki diğer sürücüler durumu polis ekiplerine bildirdi. Otoyolda bulunan trafik kameraları ile de tespit edilen 37 araçlık konvoy Mahmutbey Gişelerde polis kontrolünde durduruldu. Polis ekipleri konvoyda bulunan bütün araçların gelin arabası gibi süslendiğini görünce kısa süre şaşkınlık yaşadı.

Polisler konvoyda bulunan tüm araçlara trafiği tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesti. 37 araçlık konvoya cezai işlemin 1 saat sürmesi nedeniyle gelin ve damat düğüne geç kaldı. Damat Oğuzhan Şahin "Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Polisler bizi çevirdi ve bir ton ceza yazdılar. Düğünümüz birdeydi, saat oldu iki. Geç kaldık düğüne. Biz bir kötülük yapmadık sadece konvoy halinde gidiyorduk. Biz "1 Nisan şakası" falan zannettik. Şaka maka değilmiş ceza yazdılar gönderdiler’ diye konuştu.

Gelin Selin Demir "Benim için değişik bir anı oldu ve hiç unutmayacağım. 1 Nisan şakası zannettim’ dedi. Bu sırada düğün konvoyunun durduğunu gören çevredeki çocuklar da gelin ve damattan para istedi. Konvoyda bulunan bazı araçlar çalışmayınca çevredeki vatandaşların aracı iterek çalıştırmaya çalışması ise ilginç görüntüler oluşturdu. İşlemleri tamamlanan düğün konvoyu gecikmeli de olsa düğün salonuna doğru yola çıktı.

  • Güncel 02 Nisan 2018 10:56
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