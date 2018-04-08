Yolda gören dönüp bir daha baktı!

İzmir'den kurulacak rüzgar enerji santrali için 60 metre uzunluğunda rüzgar türbini kanadının Konya'ya taşındığı 3 TIR, Manisa'nın Turgutlu ilçesinden polis ekiplerinin eşliğinde geçirildi.

Yolda gören dönüp bir daha baktı!

Her biri 60 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığında olan pervanelerin taşındığı 3 TIR'ın geçişi için günler öncesinden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden izin alındı. 3 ayrı TIR ile taşınan rüzgar türbini panelleri, Turgutlulular ve yoldan geçen araç sürücülerinin ilgisini geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan 'battı- çıktı' kavşak projesi nedeniyle 1,5 kilometresi tek şeride düşürülen İzmir- Ankara yolundan dev rüzgar türbini kanadının taşındığı TIR'ların geçişi sırasında, nakliye işini üstlenen firma yetkilileri ile polisler zor anlar yaşadı.

17
Yolda gören dönüp bir daha baktı!

Genişliği yer yer 8 metreye kadar düşen yolu TIR sürücüleri, 20 dakikada geçebildi. Nakliye firmasının yetkilisi, "Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kavşak projesi nedeniyle yol durumunu biliyorduk. Önceden gelip, yolla ilgili ölçümlerimiz yaptık. Bizim tarafımızdan bir sakınca olmaması nedeniyle taşıma projesini uygulamaya koyduk. Sonrasında polisten, belediye ve kara yollarından gerekli izinlerimizi aldık. Eksik olmasınlar polisler ve sürücüler de yardımcı oldu. Turgutlu'dan sağ salim geçtik. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

27
Yolda gören dönüp bir daha baktı!

Her biri 60 metre uzunluğunda ve 15 ton ağırlığında olan pervanelerin taşındığı 3 TIR'ın geçişi için günler öncesinden Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden izin alındı. 3 ayrı TIR ile taşınan rüzgar türbini panelleri, Turgutlulular ve yoldan geçen araç sürücülerinin ilgisini geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce yaptırılan 'battı- çıktı' kavşak projesi nedeniyle 1,5 kilometresi tek şeride düşürülen İzmir- Ankara yolundan dev rüzgar türbini kanadının taşındığı TIR'ların geçişi sırasında, nakliye işini üstlenen firma yetkilileri ile polisler zor anlar yaşadı.

37
Yolda gören dönüp bir daha baktı!

Genişliği yer yer 8 metreye kadar düşen yolu TIR sürücüleri, 20 dakikada geçebildi. Nakliye firmasının yetkilisi, "Turgutlu ilçesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kavşak projesi nedeniyle yol durumunu biliyorduk. Önceden gelip, yolla ilgili ölçümlerimiz yaptık. Bizim tarafımızdan bir sakınca olmaması nedeniyle taşıma projesini uygulamaya koyduk. Sonrasında polisten, belediye ve kara yollarından gerekli izinlerimizi aldık. Eksik olmasınlar polisler ve sürücüler de yardımcı oldu. Turgutlu'dan sağ salim geçtik. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.

47
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro