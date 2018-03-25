Yolcusunu darp eden şoför gözaltında: Uber'den ilk açıklama!

İSTANBUL İstinye'den Atatürk Havalimanı'na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül Ekinci'nin darp edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında sürücü M.Ü. (24) gözaltına alındı. Sivil trafik polislerince gözaltına alınan M.Ü., işlemleri için polis merkezine teslim edildi.

Yolcusunu darp eden şoför gözaltında: Uber'den ilk açıklama!

Son haftalarda, 'şoförlerinin taksiciler tarafından darp edildiği' yönündeki haberlerle gündeme gelen Uber, bu kez bir sürücüsünün müşterisine uyguladığı şiddetle haber oldu. İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül E., sürücü tarafından darp edildi. İhlas Haber Ajansı, saldırı öncesi araçta yaşanan diyaloglara ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde Maslak'tayken yolcuyla şoför arasında ücret tartışması yaşanıyor. Görüntüde yolcu Birgül E. 220 liralık ücrete tepki gösteriyor. Saldırgan şoför M.Ü.'nün (24) gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Uber'den olayla ilgili ilk açıklama geldi.

115
Yolcusunu darp eden şoför gözaltında: Uber'den ilk açıklama!

Birgül E. ve kızı, İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gelmek için Uber uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla sürücü arasında erken indirme ve fiyat tartışması yaşandı.

215
Yolcusunu darp eden şoför gözaltında: Uber'den ilk açıklama!

Birgül E. sürücü tarafından darp edildi, araçtan indirildi. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Birgül E. hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili şoför M.Ü.'nün (24) gözaltına alındığı öğrenildi.

315
Yolcusunu darp eden şoför gözaltında: Uber'den ilk açıklama!

Birgül E.'nin uğradığı saldırıya ilişkin konuşan bir Uber sürücüsü ise “Uber araçlarda ‘katlama’ sistemi var. Örneğin söz konusu mesafe 150 lira tutuyor. Yoğun saatlerde aynı mesafenin ücreti artıyor. Bu mesafeyi sistem hesaplıyor" dedi.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro