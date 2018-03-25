Yolcusunu darp eden şoför gözaltında: Uber'den ilk açıklama!

Son haftalarda, 'şoförlerinin taksiciler tarafından darp edildiği' yönündeki haberlerle gündeme gelen Uber, bu kez bir sürücüsünün müşterisine uyguladığı şiddetle haber oldu. İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül E., sürücü tarafından darp edildi. İhlas Haber Ajansı, saldırı öncesi araçta yaşanan diyaloglara ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde Maslak'tayken yolcuyla şoför arasında ücret tartışması yaşanıyor. Görüntüde yolcu Birgül E. 220 liralık ücrete tepki gösteriyor. Saldırgan şoför M.Ü.'nün (24) gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Uber'den olayla ilgili ilk açıklama geldi.