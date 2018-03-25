Yolcusunu darp eden şoför gözaltında: Uber'den ilk açıklama!

Son haftalarda, 'şoförlerinin taksiciler tarafından darp edildiği' yönündeki haberlerle gündeme gelen Uber, bu kez bir sürücüsünün müşterisine uyguladığı şiddetle haber oldu. İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gitmek için Uber aracıyla seyahat eden Birgül E., sürücü tarafından darp edildi. İhlas Haber Ajansı, saldırı öncesi araçta yaşanan diyaloglara ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde Maslak'tayken yolcuyla şoför arasında ücret tartışması yaşanıyor. Görüntüde yolcu Birgül E. 220 liralık ücrete tepki gösteriyor. Saldırgan şoför M.Ü.'nün (24) gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Uber'den olayla ilgili ilk açıklama geldi.
Birgül E. ve kızı, İstinye’den Atatürk Havalimanı’na gelmek için Uber uygulamasından araç çağırdı. Araçla havalimanı girişine kadar gelen 2 yolcuyla sürücü arasında erken indirme ve fiyat tartışması yaşandı.
Birgül E. sürücü tarafından darp edildi, araçtan indirildi. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Birgül E. hastaneye sevk edildi. Saldırıyla ilgili şoför M.Ü.'nün (24) gözaltına alındığı öğrenildi.
Birgül E.'nin uğradığı saldırıya ilişkin konuşan bir Uber sürücüsü ise “Uber araçlarda ‘katlama’ sistemi var. Örneğin söz konusu mesafe 150 lira tutuyor. Yoğun saatlerde aynı mesafenin ücreti artıyor. Bu mesafeyi sistem hesaplıyor" dedi.
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