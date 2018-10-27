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Yolculukta cam kenarı sevenler için kötü haber! 8 kat daha risk altındalar

Yolculukta cam kenarı sevenler için kötü haber! 8 kat daha risk altındalar

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt, uzun yol seyahatlerinde koridor ve cam kenarında oturanların kalp sağlığına dair ilginç bilgiler verdi.

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Eklenme Tarihi: 27-10-2018 16:17 - Güncelleme: 27-10-2018 16:17

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. A. Kürşat Bozkurt,  Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 15. Kongresi’nde konuştu.  Bozkurt, Türkiye'nin en sağlıksız damar yapısına sahip ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

SABİT DURMAYIN HAREKET EDİN
Ayakta veya oturarak çok fazla sabit durmamak gerektiğini vurgulayan Bozkurt, şunları kaydetti: "70 yaşın üzerindeki 3  erkekten birinde damar sertliği var. Bu oran Fransa'da, Almanya'da düşük. ABD bizimle yarışıyor. Japonlar çok daha sağlıklı. Türkiye damar sertliği açısından birinci ülke. Bunun nedenleri kötü beslenme, çok sigara kullanımı ve genetik eğilimidir. Çok yüksek bypass ameliyatı yapıyoruz.

8 KAT DAHA FAZLA RİSK ALTINDALAR
Uçak ve otobüslerde uzun süre pencere kenarında oturanlar, hareketsiz kalmalarından dolayı koridorda oturanlara göre 8 kat daha fazla toplar damar hastalığına yakalanma riski taşıyor."

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