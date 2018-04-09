Yolculuk yapacaklar dikkat! Yollar kilitlendi

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılan seçimleri nedeniyle Atatürk Havalimanı'na gelişlerde trafik adeta felç oldu.

Airport sitesinin aktardığı habere göre Basın Ekpress yolu başta olmak üzere E-5'te yoğunlaşan trafik, Atatürk Havalimanı'na gidişi de etkiledi. Uçuşa yetişmek isteyen vatandaşların birçoğu uçaklarını kaçırırken, havalimanı personeli de işine geç kaldı.

Yoğun trafik nedeniyle havalimanına gelecek yolcu ve personelin metroyu kullanmaları tavsiye ediliyor. İstanbul Ticaret Odası’nın 400 bine yaklaşan üyelerini temsil eden meslek komiteleri ve meclis üyeliği seçimleri bugün yapılırken, İTO’nun yeni yönetim kurulu başkanı 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak ikinci seçimle belli olacak.

İstanbul iş dünyasının yoğun ilgi gösterdiği seçimlerde İTO'nun 81 meslek komitesinin 261'i meclis üyesi olmak üzere 603 üyesi seçilecek. Toplam 154 sandıkta oy kullanma işleminin yapıldığı seçimler saat 17.00'ye kadar devam edecek.