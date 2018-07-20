Yolcu uçağı Millet Kıraathanesine dönüştürüldü

Kastamonu Belediyesi, İstanbul'da hurdaya çıkarılan Boing 737 tipi uçağını satın alarak millet kıraathanesi haline getirdi. Uçak, ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördü.

Yolcu uçağı Millet Kıraathanesine dönüştürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve birçok kesim tarafından tepki gösterilen "Millet Kıraathanesi" projesi, Kastamonu Belediyesi tarafından hayata geçirildi. İstanbul'da hurdaya çıkan ve eski bir yolcu uçağı olduğu belirtilen Boing 737, Kastamonu Millet Kıraathanesi olarak ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

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Yolcu uçağı Millet Kıraathanesine dönüştürüldü

Uçuş ömrünü tamamladığı için İstanbul'da satışa çıkarılan yolcu uçağı, Kastamonu Belediyesi tarafından alınmasıyla, parçalara ayrılarak tırlara yüklendi ve Kastamonu'ya taşındı.

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Yolcu uçağı Millet Kıraathanesine dönüştürüldü

Boş bir alanda yapboz gibi birleştirilen uçak parçaları, sonrasında monte edildi ve "Millet Kıraathanesi" olarak ziyarete açıldı. Vatandaşlar tarafından ilgi gören uçak, öğrenciler tarafından da ziyaret edildi.

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Yolcu uçağı Millet Kıraathanesine dönüştürüldü

Hem yerel hem de ulusal gazeteciler tarafından ziyaret edilen uçağın içerisinde, seçim vaadinde de olduğu gibi çay ve kek eşliğinde kitap okundu. Buna ek olarak oyunda oynanacak alanlar bulunan Millet Kıraathanesi'nin, sosyalleşme anlamında etkili olacağı düşünülüyor.

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