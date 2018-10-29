Yolcu uçağı denize düştü! 188 yolcusu vardı...

Endonezya'da Lion Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi ve 200 yolcu kapasiteli, JT 610 sefer sayılı uçağın Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken düştüğü belirtildi. Uçağın enkazına ulaşıldı. 188 kişiden sağ kalan olduğu sanılmazken, cesetler denizden çıkarılmaya başlandı.

13 DAKİKA HAVADA KALDI... Yetkililer, yerel saatle 06.20’de havalanan uçak ile 06.33'te radar bağlantısının kesildiğini belirtti. Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Başkanı Muhammad Syaugi, başkent Cakarta’dan Sumatra Adası’ndaki Pangkal Pinang kentine gitmek üzere, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra düşen 188 kişinin olduğu yolcu uçağının enkazının bulunduğunu açıkladı.

2 BEBEK İLE BİR ÇOCUK DA VAR... Bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Syaugi, yolcuların akıbetine ilişkin ise bilgi vermedi. Endonezya Ulaştırma Bakanlığı da 181 yolcu arasında 2 bebek ve bir çocuk bulunduğunu, mürettebatın ise ikisi pilot 7 kişiden oluştuğunu bildirdi.

UÇAĞIN BAZI PARÇALARINA ULAŞILDI... Uçağın düştüğü bölge bulundu, enkazdan bazı parçalara ulaşıldı. Kurtarma ekipleri denizden yolculara ait olduğu düşünülen cansız bedenleri çıkarmaya başladı.

"KURTULAN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"... Endonezyalı bir arama ve kurtarma kurumu yetkilisi, Lion Air uçağından sağ kurtulan olmadığını tahmin ediyor. Kurum yetkilisi Bambang Suryo muhabirlere yaptığı açıklamada, ana enkazı bulmamız gerekiyor. Şimdiye kadar bulunan ceset parçalarına istinaden hayatta kalabilenin olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.