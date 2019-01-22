Yolcu şoföre saldırdığına pişman oldu

ABD’nin Ohio eyaletinde genç bir yolcu, tartıştığı otobüs şoförüne saldırdı. Ama saldırdığına saldıracağına da pişman oldu.

Lima bölgesinde yaşanan olayda saldırıya uğrayan şoför, kısa bir süre şaşkınlık yaşasa da ardından karşı saldırıya geçti ve art arda yumruklar sallamaya başladı. Ardından da genci kolundan tuttu ve dışarı çıkardı. Burada da kendisini darp etmeye devam etti.

Olaya çevredekiler müdahale ederken, çağrılan polis, tarafları gözaltına alındı.