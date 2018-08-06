Yolcu otobüsündeki kavga kameralara yansıdı

Olay, dün akşam saatlerinde Yumurtatepe hattında çalışan 58 H 0079 plakalı halk otobüsünde meydana geldi. Saat 18.00 sıralarında Erdoğan Çay (33) yönetimindeki halk otobüsüne hamam durağında yüzde 86 engelli sara hastası Ahmet Turan Çiftçi (35) isimli yolcu bindi. Çay ile Çiftçi bir süre tartıştı. Arka taraflarlara ilerleyen Çiftçi, bir süre sonra tekrar şoförün yanına geldi, duraktan yolcu alırken yumruk attı. Otobüsü durduran Çay ile Çiftçi arasında kavga çıktı. Yolcuların müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavga otobüsteki kameralara yansıdı. Kavganın ardından burnunda çatlak oluşan sürücü Çay ile kafatası ve sağ kolu kırılan Çiftçi, hastanede tedaviye alındı. Çay, olay sonrası Altuntabak Polis Merkezi'ne giderek Çiftçi'den şikayetçi oldu.

'TEHLİKE ATLATTIK' Otobüs şoförü Erdoğan Çay, Ahmet Turan Çiftçi'nin kendisine el hareketi yaptığını iddia ederek, "Yaptığın hareket terbiyesizlik, araçta aile var bu hareket yanlış dedim. Kartını gösterdi, arkaya gitti. Seyir halindeyken arkadan geldi, hiçbir şey demeden yumruk attı. Burnuma darbe aldım. Olaya ailesi dahil oldu. Orada da 4-5 kişi de bana saldırdı. Benim üzüldüğüm nokta arabada yolcu var, çocuklar, aileler var. Biz burada ekmeğimiz için çalışan insanlarız, aldığımız para alınterimiz. Yaklaşık 8 yıldır bu kurumda hizmet veriyorum, daha hakkımda bir şikayet yok. Olay yaşandığında aracı nasıl durdurduğumu da bilmiyorum. Tehlike atlattık. Biz ekmeğimizi kovalıyoruz. Ekmeğimizi kazanırken de durduk yere başımıza bu işler geliyor. Kişinin de engelli raporu var ama engelli bir kişi benim burnumu çatlatabilir mi? Akşama kadar da çok sayıda engelli taşıdım. Bu olayı anlayamadım" dedi.

Yolcu Ahmet Turan Çiftçi ise otobüs şoförünün kendisini tehdit ettiğini öne sürerek, "Ben otobüse engelli kartımla bindim. Yerime geçerken otobüs şoförü 'Vay siz otobüslere ücretsiz biniyorsunuz, ben sizi tanıyorum, ineceğin durağı biliyorum, orada gerekeni yaparım' dedi. İki kere beni tehdit etti. Ben de tehditlerine dayanamadım vurdum. İlk olarak ben vurdum, dayanamadım tehditlerine, sonra olay büyüdü. Sonrasını hatırlamıyorum, kafama çok darbe aldım ve zihinsel engelli olduğum için hatırlamıyorum. Kolumda kırık var, vücudumda ağrılar var" ifadelerini kullandı. Çiftçi de, otobüs şoföründen şikayetçi olacağını söyledi.