Yolcu otobüsünde büyük kavga: Böyle başladı, kötü bitti!

Çay ile Çiftçi bir süre tartıştı. Arka taraflara ilerleyen Çiftçi, bir süre sonra tekrar şoförün yanına geldi, duraktan yolcu alırken yumruk attı. Otobüsü durduran Çay ile Çiftçi arasında kavga çıktı. Yolcuların müdahalesiyle taraflar ayrılırken, kavga otobüsteki kameralara yansıdı.

Kavganın ardından burnunda çatlak oluşan sürücü Çay ile kafatası ve sağ kolu kırılan Çiftçi, hastanede tedaviye alındı. Çay, olay sonrası Altuntabak Polis Merkezi'ne giderek Çiftçi'den şikayetçi oldu.

"TEHLİKE ATLATTIK": Otobüs şoförü Erdoğan Çay, Ahmet Turan Çiftçi'nin kendisine el hareketi yaptığını iddia ederek, "Yaptığın hareket terbiyesizlik, araçta aile var bu hareket yanlış dedim. Kartını gösterdi, arkaya gitti. Seyir halindeyken arkadan geldi, hiçbir şey demeden yumruk attı. Burnuma darbe aldım.