Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

ZONGULDAK'ta şehirler arası yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre, otobüs şoförü Recep Yavuz (55) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 17 kişi yaralandı.

Saat 18.00 sıralarında Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde meydana gelen kazada; iddiaya göre, Zonguldak-Antalya seferini yapan Recep Yavuz idaresindeki 67 TY 658 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir eden Cemil Can Türkoğlu idaresindeki 81 AF 581 plakalı TIR ve 67 TY 658 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada motor kısmı yola fırlayan otobüste bulunan sürücü ile birlikte 2’si personel olmak üzere 18 kişi yaralandı.

Yaralılar Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından otobüsten çıkartılarak olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs sürücüsü Recep Yavuz kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken diğer yaralılar Orhan Yılmaz, Zahire Ataman, Can Yaman, Bahar Karaca, Tuğba Ak, Melek Bostan, Ensar Çağrı Bakırtaş, Süleyman Sütöz, Ceyda Altınsoy, Fatma Baytekin, Rahşen Aslı Bostan, Asiye Karayel, Mustafa Akman, Ömer Baydan, Melike Gökçe, TIR'da yolcu olarak bulunan Güler Gizem Türkoğlu’nun hastanedeki tedavileri devam ediyor.

İtfaiye ekipleri otobüs içerisinde detaylı bir arama yaparak yaralı olup olmadığını kontrol etti.

Kaza nedeniyle Zonguldak-İstanbul karayolunun Gülüç beldesi mevkii yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı.

Yaralıların hastanelere sevk edilmesinin ardından polis kaza yerinde kontrollü geçiş sağlayarak yolu trafiğe açtı.

Kaza hakkında bilgi veren bazı vatandaşlar otobüsün hızlı geldiğini ve önünde seyir eden TIR'a çarptığını vurguladı.

Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş’te aldıkları ihbar sonucu olay yerine geldiklerini ve yaralıları otobüsten çıkartarak ambulanslarla hastanelere sevkini sağladıklarını dile getirdi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.