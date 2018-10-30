Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Zonguldak'ta şehirler arası yolcu otobüsünün park halindeki TIR'a arkadan çarpması sonucu ilk belirlemelere göre, otobüs şoförü Recep Yavuz (55) yaşamını yitirdi, 2'si ağır, 17 kişi yaralandı.

Saat 18.00 sıralarında Ereğli'ye bağlı Gülüç beldesinde meydana gelen kazada; iddiaya göre, Zonguldak-Antalya seferini yapan Recep Yavuz idaresindeki 67 TY 658 plakalı yolcu otobüsü, önünde seyir eden Cemil Can Türkoğlu idaresindeki 81 AF 581 plakalı TIR ve 67 TY 658 dorse plakalı TIR'a arkadan çarptı.