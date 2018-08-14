Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

BURSA’da Uludağ’ı gezmeye giden Çamlıca Öğrenci Yurdu öğrencilerini taşıyan otobüs, dönüş yolunda virajı alamayınca devrildi. Devrilen otobüste bulunan 1 öğrenci hayatını kaybederken, 27 öğrenci ise yaralandı.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

BURSA'da Uludağ'da piknikten dönen yurt öğrencilerinin bulunduğu otobüs, rampadan inerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Can pazarının yaşandığı kazada şans eseri uçuruma metreler kala duran otobüste 1 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 38 öğrenci de yaralandı.

121
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Kaza saat 20.05'de Uludağ-Osmangazi ilçesi arasındaki Dobruca Mevkii'nde meydana geldi. Uludağ'da piknik yapan yurt öğrencileri, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı otobüsle Osmangazi ilçesine dönmek üzere yola çıktı.

221
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Virajlı dik yokuştan inen otobüs, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontroldan çıkarak devrildi. Yolda metrelerce sürüklenen otobüs, uçurumun kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.

321
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Can pazarının yaşandığı kaza yerine, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan birçok yolcu AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

421
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro