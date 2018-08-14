Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var!

Kaza saat 20.05'de Uludağ-Osmangazi ilçesi arasındaki Dobruca Mevkii'nde meydana geldi. Uludağ'da piknik yapan yurt öğrencileri, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 S 0825 plakalı otobüsle Osmangazi ilçesine dönmek üzere yola çıktı.

Can pazarının yaşandığı kaza yerine, ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan birçok yolcu AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.