Yolcu otobüsü duvara çarptı ölü ve yaralılar var

ÇORUM’un Osmancık ilçesinde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 2 kişi ölürken, 26 kişi de yaralandı. Kaza Osmancık ilçesine 10 kilometre uzaklıkta Samsun-İstanbul Karayolu Danişment köyü Pınarlıtaş mevkiinde meydana geldi.

Bu gece saat 02.00 Trabzon’dan İstanbul'a gittiği öğrenilen Özcan Abanoz yönetimindeki 61 S 1991 plakalı yolcu otobüsü Osmancık ilçesine 10 kilometre kala Danişment köyü Pınarlıtaş mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce yol kenarında bulunan ağaçlara ardından leblebi satışı yapılan tesisin çevre duvarına çarpmıştı.



YARALANAN ÇOCUKLAR ANNE VE BABASININ KUCAĞINDA HASTANEYE GETİRİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar polis ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, kazada otobüs sürücüsü Özcan Abanoz ve muavin Hakan Ercanlı hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı.

Kazada yaralanan çocuklar anne ve babalarının kucağında hastaneye getirildi

Kazada yaralanan yolcular Çorum, Osmancık ve Amasya’daki hastanelerde tedavi altına alındı. Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen yaralı çocuklardan Zeynep Tuna ve Kardelen Şahin adlı çocuklar anne ve babalarının kucaklarında sedyeyle hastaneye getirildi.

Kazada yaralananların isimleri şöyle; Sündüs Şahintürk, Ersin Şahintürk, Leman Hüner, Pınar Alev Şahintürk, Kardelen Şahintürk, İsmail Hakkı Topal, Mikail Yıldırım, Kemal Uzun, Akın Bayram, Hatice Bayram, Mehmet Irmak, Türkan usta, Fehmi Eren, Barbaros Daşkın, Lale Öziş, Ahmet usta, Halil İbrahim Top, Ali Osman Ulus, Murat Yandı, Miyiser kırımlı, Asiye Yeter, Havva Tosun, Emine Aytaç, Aliye Erdoğan, Nermin Acar, Yücel Küçükyıldız, Mehmet Yazıcı, Ali Kara, Hasan Gür, Zehra Aykaç, Bahtiyar Kılıç, Oğuzhan Çaykıran, Gökhan Şenyürek.

YARALI YOLCU SÜRÜCÜLERE İSYAN ETTİ

Öte yandan kazadan yaralı olarak kurtulan Ahmet Usta isimli yolcu kaza sonrası yoldan geçen sürücülere isyan etti.Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan gazetecilere açıklamada bulundu.

Kazanın nasıl olduğuna dair bir fikrinin olmadığını, Merzifon yakınlarında uyuya kaldığını dile getiren Usta, “Gürültüyle uyandım. Kalktığımda otobüs içerisinde otobüsler birbirine girmişti. Otobüs Trabzon’dan kalkan bir otobüs. Ben Giresun’dan bindim otobüse. Normal seyir halinde gidiyordu. Nasıl oldu, ne oldu hiçbir fikrim yok. Aşırı bir gürültüyle uyandık. Biz aralardaydık. Dışarı çıktık” dedi.

Kazanın ardından yoldan geçen sürücülerin hiçbir yaralıyı almadığını dile getiren Usta, “Osmancık oraya 10 kilometre uzaklıkta. Hiç kimse bir yaralı almadı. Ölen var mı bilmiyorum. Yoldan geçen insanlar müdahale etse orada insanlar ölmeyecekti belki. Üzücü olan bu. Ben kendim yola atladım. Sürücüler bırakıp gitti. En son İstanbul’dan bir belediyenin hizmet aracı durdu. 5-/6 kişiyi hastaneye getirdi”

Kazanın ardından İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi aldı.