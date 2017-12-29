Yolcu otobüsü devrildi ölü yaralılar var

ANKARA -İstanbul Otobanı Cankurtaran mevkiinde İstanbul'dan Ankara istikametine giden 16 SOP 70 plakalı yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Yaralılar Ankara ve Bolu'daki hastanelere sevk edildi. Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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