Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

DİYARBAKIR-Bingöl karayolu üzerinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 30 yolcu yaralanırken, yaralılardan 1’i yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diyarbakır-Bingöl karayolunda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde bulunan 30 yolcu yaralanırken, yaralılardan 1’i yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Twitter

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Kaza, Diyarbakır-Bingöl karayolu Mermer köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 ES 260 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra devrildi. Kazada, 30 kişi yaralandı. Yaralılardan 1’i yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Twitter

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Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Twitter

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