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Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

DİYARBAKIR-Bingöl karayolu üzerinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yolcu otobüsü devrildi. Kazada, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 30 yolcu yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 25-10-2018 19:22 - Güncelleme: 25-10-2018 19:22

DİYARBAKIR-Bingöl karayolunda yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda devrilen yolcu otobüsünde bulunan 30 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Bingöl karayolu Mermer köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 23 ES 260 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yaklaşık 50 metre savrulduktan sonra devrildi. Kazada, 30 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların da bulunduğu öğrenildi.

Bölgede trafik akışı kontrollü sağlanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Öte yandan, kazanın ardından otobüsün muavininin firmanın adını battaniyelerle gizlemeye çalışması dikkat çekti.

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