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Yolcu beğenmeyen taksiciye ceza! Polisten 10 ilde denetim

Yolcu beğenmeyen taksiciye ceza! Polisten 10 ilde denetim

Uber ile birlikte sık sık gündeme gelen taksiler bu sefer polis tarafından denetime tabi tutuldu. Taksicilerin kısa mesafe, olumsuz hava koşulları ve çeşitli bahanelerle yolcu almadığı şikayetleri üzerine harekete geçen ekipler 10 ilde denetim yaptı. Para cezası kesti.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 16:44 - Güncelleme: 19-10-2018 16:44

Emniyet Genel Müdürlüğü, taksilerle ilgili artan şikayetler üzerine 10 ilde sivil giyimli bin 546 personelle 497 noktada denetim yaptı. Uygulama sonucunda bin 279 araç sahibine 297 bin 697 lira para cezası kesildi.

TURİSTLERDEN FAZLA ÜCRET ALDILAR 
Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı taksi şoförlerinin kısa mesafe, çok uzun mesafe ya da olumsuz hava koşulları ile trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almadığı, bozuk parada sorun çıkardığı, turistlerin adres bilmemelerini fırsata çevirdiği yönünde çok sayıda şikayet alındığı belirtildi.

YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLETEN DE VAR YOLU UZATAN DA
Artan şikayetler üzerine 10 ilde Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde sivil giyimli bin 546 personelle 497 noktada denetim yapıldığı bildirildi.

Denetimlerde 53 araç sahibine kısa yada uzun mesafe yolcu almaktan kaçınmaktan 13 bin 727 lira, 5 araç şoförüne olumsuz hava koşullarında yolcu almamaktan bin 295 lira, 23 araç şoförüne trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamaktan 5 bin 957 lira, 2 araç sahibine güzergah uzatarak fazla para talep etmekten 518 lira, 9 araç sahibine yüksek sesle müzik dinlemekten 2 bin 331 lira, 2 araca para üstünü küsuratı ile vermemekten 518 lira, 29 araç sahibine ise taksimetre açmamak ve kısa mesafeye farklı fiyat talepten 7 bin 511 lira ceza uygulandı.

BAKIM VE TEMİZLİK YOK
Ekipler ayrıca, 2 araç şoförüne rahatsız edecek şekilde yüksek sesle konuşmaktan 518 lira, 11 araç şoförüne uygunsuz tutum ve davranışlarda bulunmaktan 2 bin 849 lira, 6 araç şoförüne araç bakım ve temizliğini yapmamaktan bin 554 lira, 16 araç şoförüne de araç içerisinde sigara içmekten Kabahatlar Kanuna göre bin 984 lira ceza kesildi.

Taksicilerin ceza aldığı davranışlar şöyle:
taksimetre kullanmamak, taksimetre bulundurmamak,  seyir halinde cep telefonu kullanmak, araçtan çöp atmak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmamak, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, alkollü araç kullanmak, uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmak.

DENETİMLER DEVAM EDECEK
Uygulamada 1 kişi gözaltına alınırken, toplamda 4 bin 539 kişi sorgulandı, 4 bin 197 araç da kontrol edildi. Kontrol edilen 195 kişi hakkında adli-idari işlem yapılırken, biri yaralama, biri uyuşturucu madde ticareti yapmak, biri yağma, altısı da diğer suçlardan olmak üzere 9 aranan şahıs yakalandı. Denetimlerde 3 aranan araç tespit edilirken, 66 araç trafikten men edildi. Ayrıca, araçlarda çok miktarda kesici ve delici aletle sopalar bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • sadi 19 Ekim 2018 17:22 Taksicilerin bazıları yolcu seçiyor. Uçaktan inenlerin yarısından çoğu araptı. Taksiciler arapların peşine düştüler beni almadılar. Siz daha uberle uğraşın.

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