Yolanthe yenge öyle bir poz verdi ki görenlerin ağzı açık kaldı!

Bir dönem Galatasaray'da top koşturan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'ın eşi Yolanthe Cabau sosyal medya hesabından öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenlerin ağzı açık kaldı. Türkiye'ye geldiği dönemde Türk insanı tarafında çok sevilen ve Galatasaray taraftarının yengesi olarak anılan Yolanthe Cabau, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımla 'ne yaptın sen yenge' dedirtti.
Dolu dolu geçen Türkiye macerasının ardından şimdilerde yeni projeler peşinde koşturan ve bir de dizide oynayan Yolanthe Cabau, sosyal medya hesabından Ibiza'da gerçekleştirilen bir çekime ait fotoğraf paylaştı.
Yolanthe kalçasının açıkta olduğu fotoğrafı ''Yaptığın şey değil nasıl yaptığın… Gördüğün gibi değil ona nasıl baktığın… Hayatın böyle değil onu nasıl yaşadığın…'' notuyla paylaştı.
Yolanthe'nin pozuna yapılan Türkçe yorumlardan biri şu şekilde oldu: ''Snaijder bu pozunu gördü mü yenge?''
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER