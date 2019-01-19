Yola savrulan bebeği kamyonun altından çıkardılar! Facia son anda önlendi

Çin'de bir otoyolda yaşanan trafik kazası, emniyet kemeri ve kapılarda bulunan 'çocuk kilidinin' aktif edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kucağında çocuğu ile jipin arka koltuğunda kemer takmadan oturan ve kapıdaki ‘çocuk kilidini’ aktif hale getirmeyen kadın, jipin viraja hızla girmesi sonrası çocuğu ile beraber yola savruldu.

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