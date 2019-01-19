Yola savrulan bebeği kamyonun altından çıkardılar! Facia son anda önlendi

Çin'de jipin viraja hızla girmesi sonrası çocuğu ile beraber yola savrulan kadının görüntüsü, emniyet kemeri ve kapılarda bulunan 'çocuk kilidinin' aktif edilmesinin ne kadar önemli olduğunu gözler önüne serdi.

Yola savrulan bebeği kamyonun altından çıkardılar! Facia son anda önlendi

Çin'de bir otoyolda yaşanan trafik kazası, emniyet kemeri ve kapılarda bulunan 'çocuk kilidinin' aktif edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Kucağında çocuğu ile jipin arka koltuğunda kemer takmadan oturan ve kapıdaki ‘çocuk kilidini’ aktif hale getirmeyen kadın, jipin viraja hızla girmesi sonrası çocuğu ile beraber yola savruldu.

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Yola savrulan bebeği kamyonun altından çıkardılar! Facia son anda önlendi

Önce çocuk, ardından ise annesi yola düştü. Çocuk, jipin hemen solundan gelen kamyonun altında kalmaktan adeta ramakla kurtulurken; yola düşen kadını gören kamyon sürücüsü aniden durdu.

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Yola savrulan bebeği kamyonun altından çıkardılar! Facia son anda önlendi

Ayağa kalkan kadın çocuğuna koşup, onu kucağına aldı. İşte kaza anından görüntüler...

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Yola savrulan bebeği kamyonun altından çıkardılar! Facia son anda önlendi

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