Yol verme tartışması ölümle bitti! Sokak ortasında böyle bıçaklandı

Bursa'da 23 Nisan günü meydana gelen olayda, trafikte yol verme tartışmasından çıkan kavgada, Görkem Bayraktar(20) bir travesti tarafından güpegündüz bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Merkez Osmangazi ilçesine bağlı çekirge mahallesi armutlu meydanında yaşandı. Görkem Bayraktar trafikte aracı ile giderken şüpheli Derya Y.(49) ile yol verme tartışması yaşadı. Tartışmanın ardından Derya Y. küfür ederek meydanda bulunan evine gitti. Bayraktar Derya Y.'nin ettiği küfrü içine sindiremeyip arkasından takip etti. Kapıyı çalmaya başlayan Bayraktar, kapıyı açan Derya Y. ile kapıda boğuşmaya başladı. Derya D. cebinden çıkardığı bıçakla Bayraktarı karın bölgesinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Derya Y. ve yanında bulunan iki arkadaşıyla birlikte Görkem Bayraktarı yaralayıp kaçtığı o anlar ise bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Ağır yaralı olan Bayraktar peşlerinden koşmaya çalışsa da aşırı kan kaybettiği için yolun karşısında bulunan büfenin önünde yığılıp kaldı. Büfe çalışanları yaralı halde yerde yatan Bayraktar'ı görünce hemen ambulansı aradı. Büfe çalışanları Bayraktar'a su vererek kanı durdurmak için tampon yaptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Görkem Bayraktar yoğun bakıma alındı. Hastaneden alınan bilgilerde ise Bayraktar'ın karın bölgesinden bıçakla derin bir kesik olduğu ve bağırsaklarının parçalandığı öğrenildi. İki gündür yoğun bakımda olan Bayraktar bu sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

DERYA Y. KISKIVRAK YAKALANDI

Hızlı bir şekilde olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı kısa süreli araştırma sonucu şüpheli Derya Y.'yi, kıskıvrak yakalamayı başardı. Emniyete götürülen şüpheli Derya Y. ifadesi alındıktan sonra hastaneye götürülerek sağlık kontrollerinden geçti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Derya Y. Bursa kapalı cezaevine götürüldü. Görkem Bayraktar, bugün kılınan ikindi namazında Demirtaşpaşa mahallesinde bulunan Timurtaşpaşa camisinde kılınan ikindi namazına müteakip toprağa verildi.

Derya Y. tarafından ağır yaralanan Görkem Bayraktar bu sabah saatlerinde Çekirge Devlet Hastanesinde tutulduğu yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Kötü haberi alan aile hastaneye koşturdu. Gözü yaşlı Bayraktar'ın ailesi oğullarının cenazesini hastane morgundan alarak yaşadıkları demirtaşpaşa mahallesinde bulunan Timurtaş Camisine getirdi. Burada kılınan cenaze ikindi namazına müteakip kurşunlu aile mezarlığına defnedildi.

  • Güncel 26 Nisan 2018 09:23
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