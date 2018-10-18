Yol kenarında baygın bulunmuşlardı: Esrarengiz olay çözüldü!

SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde yarı baygın halde bulunan 2 Suriye uyruklu kız çocuklarının aile dostlarının kullandığı aracın ağaçlık yola girdikten sonra korkarak araçtan atlayıp kaçtıkları ve yorgun düşüp bayıldıkları ortaya çıktı.

Yol kenarında baygın bulunmuşlardı: Esrarengiz olay çözüldü!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, yol kenarında yarı baygın bulunan Suriyeli kız çocukları, ihbarla gelen ekipler tarafından jandarmaya götürüldü. Sağlık durumu iyi olan ve tercüman eşliğinde ifadesi alınan kızlar, Suriyeli A.T. (44) ile resmi işlemler için otomobille valiliğe gittiklerini, işlerinin bitmesinin ardından dönüşe geçtiklerini, yolun ıssız olması nedeniyle korkup, araçtan atladıktan sonra kaçtıklarını ve yorulunca bulundukları yere uzandıklarını söyledi. Jandarmada sorgulanan A.T., serbest bırakılırken, kızlar ise ailelerine teslim edildi.

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Yol kenarında baygın bulunmuşlardı: Esrarengiz olay çözüldü!

Olay, öğle saatlerinde, Serdivan'a bağlı Çubuklu Mahallesi Kaya mevkisinde meydana geldi. İbrahim Kurt, bahçesine giderken, yol kenarında yatan yarı baygın 2 kız çocuğu olduğunu görünce jandarmaya haber verdi. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kızların sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. İsimlerinin N.E. (14) ile R.A. (17) olduğu ve Suriye uyruklu oldukları belirlenen kızlar, jandarmaya götürülerek, tercüman eşliğinde ifade verdi.

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Yol kenarında baygın bulunmuşlardı: Esrarengiz olay çözüldü!

Suriyeli kızlar, vatandaşları A.T. ile birlikte nüfus işlemleri ve başka resmi işlemler için otomobille Sakarya Valiliği'ne gittiklerini, işlerinin bitmesinin ardından eve dönüşe geçtiklerini, yolun ağaçlık ve ıssız olması nedeniyle korkup, araçtan atladıktan sonra kaçtıklarını ve yorulunca bulundukları yere uzandıklarını anlattı.

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Yol kenarında baygın bulunmuşlardı: Esrarengiz olay çözüldü!

Bu sırada Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen Suriyeli A.T. de aynı yönde ifade verip, kızların ailelerine de haber verdiğini söyledi. Sağlık kontrolü için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen N.E. ve R.A.'da, cinsel istismar ya da saldırı belirtisine rastanılmadı.

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