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YÖK'ten üniversiteler için önemli karar!

YÖK'ten üniversiteler için önemli karar!

YÖK son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve bazılarının ölümle sonuçlandığı şiddet olaylarına karşı harekete geçti. Yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerini artırma kararı alındı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 17:13 - Güncelleme: 15-01-2019 17:28

Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) toplanan 'Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu'nda, yerleşkelerin girişlerinde önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması ile şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların teşvik edilmesi kararı alındı. 

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, Kurulun, son dönemlerde üniversitelerde akademisyenlerin maruz kaldığı ve bazılarının ölümle sonuçlandığı şiddet olaylarına karşı harekete geçtiği ifade edildi. 

'YÖK'ün bu kapsamda son olarak Çankaya Üniversitesinde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel'in sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi tarafından odasında öldürülmesi olayı sonrasında, üniversitelerde akademisyenlere yönelik hadiseler üzerine olayların nedenlerinin araştırılıp, önleyici tedbirler alınmasına yönelik bir çalışma başlattığı' hatırlatılan açıklamada, YÖK ve İçişleri Bakanlığının 'geçici ortak komisyon' kurma kararı aldığı anlatıldı. 

Açıklamada, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile üniversitelerdeki şiddet olaylarına ilişkin görüştüğü ve bu görüşme sonrasında İçişleri Bakanlığının temsilcilerinin de içerisinde yer alacağı bir ortak çalışma grubunun kurulması hususunda mutabık kalındığı anımsatıldı.

İLK TOPLANTI YAPILDI

Buna göre, YÖK'te, üniversitelerdeki şiddet olaylarının nedenlerini araştırmak ve tedbirler almak için kurulan, İçişleri Bakanlığı ve İller idaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri ile üniversitelerden uzman akademisyenlerin yer aldığı geçici ortak komisyonun ilk toplantısı 'Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı' adı altında gerçekleştirildi. 

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, ilgili YÖK Yürütme Kurulu Üyeleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığından üst düzey yetkililerin yanı sıra üniversitelerde ilgili alanlarda uzman akademisyenler katıldı. 

TOPLANTI SONRASI ALINAN İLK KARARLAR

'Üniversitelerde Huzuru ve Güveni Artırma Toplantısı' sonrasında öncelikli olarak alınan ilk kararlara ilişkin bir basın bildirisi yayımlandı. 

Yükseköğretim kurumlarının odaklanması gereken iki hususun nitelikli bilgi ve nitelikli insan gücünün oluşturulması olduğuna işaret edilen bildiride, "Akademik özerklik ile güvenlik arasındaki hassas ilişkiyi de dikkate alarak akademik personel, idari personel ve öğrencilerimizin huzur ve güvenini önemsemekteyiz" ifadesine yer verildi. 

Öğrencilerin ve akademisyenlerin huzur ve güven içinde eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme ile topluma hizmet misyonlarını gerçekleştirmeyi teminen 'Üniversitelerde Huzur ve Güveni Artırma Komisyonu'nun toplandığı belirtilen bildiride, alınan kararlar şöyle anlatıldı:

"Huzur ve güveni artırmaya yönelik devlet/vakıf bütün üniversiteler dahil bütün yerleşkelere yönelik güvenlik verilerinin toplanması ve risk analizinin yapılması, üniversitelere ait yerleşkelerin girişinde özel güvenlik görevlileri tarafından yapılan önleyici güvenlik tedbirlerinin artırılması, fiziki tedbirlere yardımcı olan araç ve gereçlerin nicel ve niteliğinin artırılması, üniversitelerde şiddet ve huzursuzluğa sebep olan nedenlere ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılmasının teşvik edilmesi."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • VATANDAŞ 15 Ocak 2019 18:11 bırakın güvenliğide eğitime bakın eğitme bakın 18 yılda egitimi bitirdiniz ne hale düştü yazık günah

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