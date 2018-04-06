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YÖKDİL sonuçları erişim sayfası 2018 TC ile giriş

YÖKDİL sonuçları erişim sayfası 2018 TC ile giriş

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, yokdil.yok.gov.tr adresi sonuç sayfası ne zaman erişime açılacak soruları merak konusu oldu. 17 Mart'ta yapılan YÖKDİL sınavlarının hala açıklanmaması öğrencilr çıldırttı. Sosyal medyada tepkilerini dile getirenler yetkililerden geçerli bir YÖKDİL sınav sonuç bilgisi haberi bekliyor. YÖKDİL sonuçları erişim sayfasına TC şifresi ile giriş yapılacak.

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Eklenme Tarihi: 06-04-2018 16:15 - Güncelleme: 06-04-2018 16:00

YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu son günlerde 17 Mart'ta sınava giren binlerce öğrenci tarafından merak konusu oldu. YÖKDİL sonuçlarının neredeyse 1 ay geçmesine rağmen açıklanmaması sosyal medyada öğrencileri kızdırdı. Adaylar Anadolu Üniversitesi'nden YÖKDİL sonuçları hakkında bir duyuru bekliyor.

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ: İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

YÖKDİL DENKLİKTE KULLANILABİLECEK: Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) 19 Nisan 2017'de yürütme kurulu toplantısında aldığı karara göre, denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililer YÖKDİL’i de eşdeğer sınav olarak gösterebilecek. YÖK’ün yeni düzenlemeyle ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü ile Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında 01.02.2017 tarihli Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır. 1 Şubat 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında da kurulumuzca kabul edilecek merkezi yabancı dil sınavlarının YÖKDİL Sınavı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) olarak belirlenmesi kararı alınmıştı. 19 Nisan 2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği hükümleri uyarınca denklik işlemlerinde yabancı dil puanı istenen ilgililerden YÖKDİL sınavının da eşdeğer sınav olarak kullanılmasına karar verildi.”

YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR: Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı'nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.

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