  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVKurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş
eposta yazdır zoom+ zoom-

YÖKDİL sınavı ne zaman 2018 5. YÖKDİL sınav girişi

YÖKDİL sınavı ne zaman 2018 5. YÖKDİL sınav girişi

YÖKDİL başvuruları başladı, adaylar YÖKDİL başvurularını online olarak http://yokdil.yok.gov.tr adresinden yapılacak. 5. YÖKDİL sınavı 22 Eylül Cumartesi tek oturumla yapılacak ve toplam 80 soru sorulacak. YÖKDİL sınav başvuru ücreti ise 85 lira olarak belirlendi. YÖKDİL başvurusu son tarih ise 17 ağustos.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 09-08-2018 14:15 - Güncelleme: 09-08-2018 14:00

YÖKDİL başvurusu yapma sayfası bugün YÖK tarafından erişime açıldı. 22 Eylül'deki 5. YÖKDİL sınavına girecek adaylar http://yokdil.yok.gov.tr adresinden 17 Ağustos cuma gününe kadar online başvuru yapabilecek. YÖKDİL sınavı İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. Peki YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti kaç para ve hangi bankalara sınav başvuru ücreti ödenecek?

YÖKDİL sınavı, 22 Eylül Cumartesi günü yapılacak. Ankara Üniversitesinin organizasyonu ile gerçekleştirilecek olan sınav, İngilizce, Arapça, Almanca ve Fransızca dillerinde gerçekleştirilecek. Peki, YÖKDİL başvurusu nasıl yapılacak?

YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç geçtimiz haftalarda sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti;

“Alana özgü” tek yabancı dil sınavı niteliğinde Yeni YÖK'ün bir projesi olan YÖKDİL Sınavının beşincisi 22 Eylül 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.Beşinci YÖKDİL Sınavının başvuruları 08-17 Ağustos 2018 tarihleri arasında, elektronik ortamda http://yokdil.yok.gov.tr internet adresi üzerinden alınacak.Öğrenci ve akademisyen dostu Yeni YÖK” olarak gerçekleştireceğimiz Beşinci YÖKDİL Sınavının akademisyenlerimize hayırlı olmasını dileriz.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK: Sınav, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında İngilizce; Sosyal Bilimler alanında ise Almanca, Arapça, Fransızca ve İngilizce dillerinde yapılacaktır.

Sınav, 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat 14.00’te tek oturum halinde gerçekleştirilecektir.,

KAÇ SORU ÇIKACAK: Adaylara, çoktan seçmeli ve 5 (beş) cevap şıklı 80 (seksen) adet soru sorulacak ve 180 (yüz seksen) dakika sınav süresi verilecektir.

YÖKDİL SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Adaylar sınavda yapacakları işaretlemeler ve yazacakları yazılar için yanlarında, koyu yazan siyah kurşun kalem ve iz bırakmayan silgi bulundurmalıdır.

SINAV ÜCRETİ NE KADAR ÖDENECEK: Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 85 (seksen beş) TL’dir.

Sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.

YÖKDİL'E KİMLER KATILABİLİR: YÖK'ten gelen açıklamaya göre, YÖKDİL sınavı 3 grupta Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanlarında; İngilizce, Arapça, Fransızca, Almanca dillerinde yapılacaktır. 5.YÖKDİL sınavına yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavlarına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilir.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN YÖKDİL sınavı ne zaman 2018 5. YÖKDİL sınav girişi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro