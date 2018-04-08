YÖKDİL sınav sonucu sorgusu-YÖKDİL TC girişi

YÖKDİL giriş sayfasında sınav sonuçları açıklandı. 17 Mayıs'ta yapılan YÖKDİL sınav sonuçlarını adaylar TC numaraları ve aday şifreleri ile sorgulayacaklar. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan YÖKDİL sınav sonuçlarında baraj puanı kaç ve YÖKDİL puanı hangi alanlarda geçiyor? İşte merak edilenler...

YÖKDİL BARAJ PUANI KAÇ: İlgili mevzuat ile ilgili düzenlemelerimizde olduğu ve YDS sınavında uygulandığı gibi, doktora başvuru sürecinden en az 55, doçentlik başvuru sürecinde de en az 65 olması gerekecektir.

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YÖKDİL HANGİ ALANLARDA GEÇİYOR: Alana özgü ilk akademik dil sınavı olan YÖKDİL, mevcut Yabancı Dil Sınavı’nın (YDS) yanında, adayın alanındaki (fen, sosyal ve sağlık) İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça yeterliliğini belirlemeye yönelik “akademik yabancı dil sınavı” niteliği taşıyor.

YÖK tarafından yürütülen YÖKDİL Sınavı, Anadolu ve Ankara üniversiteleri iş birliğiyle hayata geçirildi. Sınav soruları Ankara Üniversitesince hazırlanırken, sınavın organizasyonu ise Anadolu Üniversitesi tarafından yapıldı.

Sınava, yükseköğretim kurumlarındaki lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar başta olmak üzere yabancı dil bilgisi seviyesini ölçmek isteyenler, üniversitelerce kendilerinden dil yeterlilik puanı istenen öğrenciler ve diğer adaylar da katılabiliyor.