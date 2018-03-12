YÖKDİL sınav giriş belgesi alma- internet çıktısı ekranı

YÖKDİL sınav giriş belgeleri yayınlandı mı? YÖK kapsamında 17 Mart 2018 tarihinde düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı giriş yerlerini öğrenmek gözler YÖK sayfasına çevrildi.

2018 YDS başvuruları başladı YÖKDİL sınav tarihini ÖSYM açıkladı. Bu sene 1 Nisan Pazar günü yapılacak olan YÖKDİL-2018 YDS bahar dönemi başvuruları 7 Şubat Çarşamba günü başlamıştı.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dördüncü YÖKDİL sınavı, 17 Mart Cumartesi günü, 30 ilde toplam 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

"yokdil.yok.gov.tr " internet adresi üzerinden yapılabilecek sınav başvuruları, 16 Şubat tarihinde saat 18.00'de sona erecek.

YÖKDİL sınavı, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak.

Dördüncü YÖKDİL sınavına, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar katılabilecek.

Adayların Sınava Girebilmesi İçin Gerekli Belgeler

- Adaylar, sınava girebilmek için “Sınav Giriş Belgesi” ile “Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi” (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye - Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından

izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik

belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

Sınav Giriş Belgeleri, yokdil.yok.gov.tr adresi üzerinden, sınav takviminde belirtilen tarih aralığında adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde

sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş

Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.