YÖKDİL 2019 başvuru yapma ekranı nasıl başvuru yapılır?

2019 YÖKDİL sınavı ne zaman sorusunun yanıtı belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL), başvuru tarihlerine artık az bir zaman kaldı. 2019 yılında YÖKDİL sınavı 10 Mart'ta tek oturumla yapılacak. YÖKDİL başvurusu 30 Ocak'ta başladı- 8 Şubat'ta sona erecek. Peki 6. YÖKDİL sınav tarihleri ne zaman? Başvuru tarihleri ne zaman YÖKDİL’le ilgili son gelişmeler haberimizde...Kaynak Yeniçağ: YÖKDİL 2019 ne zaman? 2019 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu.

YÖKDİL SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU: Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı başvuruları, 30 Ocak-8 Şubat'ta yapılabilecek.Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, 6. YÖKDİL Sınavı, 10 Mart 2019 Pazar günü, 30 il ve 35 sınav merkezinde, saat 14.00'te, tek oturum halinde gerçekleştirilecek.

YÖKDİL’E BAŞVURU NASIL YAPILIYOR: Sınav başvuruları, 30 Ocak 2019-8 Şubat 2019 tarihleri arasında, "yokdil.yok.gov.tr" internet adresi üzerinden alınacak. Sınav, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde yapılacak. YÖKDİL Sınavı'na, yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim, TUS, DUS, EUS ve doçentlik sınavına girecek adaylar katılabiliyor. Akademik yükseltmelere katılacak adaylar da sınava girebiliyor.

YÖKDİL SINAVI NEDİR: YÖK (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı) koordinatörlüğünde Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile senede iki defa düzenlenen YÖKDİL (Yükseköğretim Kurumları Yabancı dil Sınavı), lisansüstü eğitim başvurusunda bulunacak adaylardan kamu kurum ve kuruluşlarına başvuracak adayların dil yeterliliklerini belgelendirmek amacıyla Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere 3 temel alandan birini seçerek girdiği bir yabancı dil sınavıdır.Adaylara YÖKDİL’de verilen toplam süre 180 dakikadır (3 saat). Bu süre zarfında adaylara girdikleri alan ile ilgili toplamda 80 soru sorulmaktadır.