Yok böyle yılbaşı kutlaması dondurucu soğukta öyle şeyler yaptılar ki

Yok böyle yılbaşı kutlaması dondurucu soğukta öyle şeyler yaptılar ki

Yılbaşı kutlanır ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Yeni bir yıl yeni başlangıçlar demek. Herkes yeni yıl için heyecanlı. Kutlamalar bir ay öncesinden başladı. Çeşitli etkinlikler dünyanın her bir yanında gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de İngiltere'de gerçekleşti. Noel'de İngiltere'nin en büyük organize yüzme etkinliklerinden biri yaşandı. Soğuk havada dondurucu sulara dalan yüzücüler bir sosyal yardımlaşma kurumunun 53. yılı için toplandı. Adeta mayoların yarıştığı etkinlikle özellikle erkeklerin giydikleri güne damga vuran kareler arasında yer aldı.



111
Yok böyle yılbaşı kutlaması dondurucu soğukta öyle şeyler yaptılar ki

Bazılarının geyik, bazılarının Noel anne, bazılarının melek, bazılarınınsa çam ağacı olduğu etkinlikte birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sınırları zorlamayı başaran erkekler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. 1200 kişinin katıldığı Noel kutlamasında katılımcılar dondurucu soğuk dinlemedi ve çok eğlendi.



211
Yok böyle yılbaşı kutlaması dondurucu soğukta öyle şeyler yaptılar ki

Yılbaşı kutlanır ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Yeni bir yıl yeni başlangıçlar demek. Herkes yeni yıl için heyecanlı. Kutlamalar bir ay öncesinden başladı. Çeşitli etkinlikler dünyanın her bir yanında gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de İngiltere'de gerçekleşti. Noel'de İngiltere'nin en büyük organize yüzme etkinliklerinden biri yaşandı. Soğuk havada dondurucu sulara dalan yüzücüler bir sosyal yardımlaşma kurumunun 53. yılı için toplandı. Adeta mayoların yarıştığı etkinlikle özellikle erkeklerin giydikleri güne damga vuran kareler arasında yer aldı.

311
Yok böyle yılbaşı kutlaması dondurucu soğukta öyle şeyler yaptılar ki

Yılbaşı kutlanır ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Yeni bir yıl yeni başlangıçlar demek. Herkes yeni yıl için heyecanlı. Kutlamalar bir ay öncesinden başladı. Çeşitli etkinlikler dünyanın her bir yanında gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de İngiltere'de gerçekleşti. Noel'de İngiltere'nin en büyük organize yüzme etkinliklerinden biri yaşandı. Soğuk havada dondurucu sulara dalan yüzücüler bir sosyal yardımlaşma kurumunun 53. yılı için toplandı. Adeta mayoların yarıştığı etkinlikle özellikle erkeklerin giydikleri güne damga vuran kareler arasında yer aldı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
ON NUMARA
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Ramazan
  9. Sağlık
  10. Magazin
  11. Milli Piyango
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2017 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat