Yok böyle yılbaşı kutlaması dondurucu soğukta öyle şeyler yaptılar ki

Yılbaşı kutlanır ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Yeni bir yıl yeni başlangıçlar demek. Herkes yeni yıl için heyecanlı. Kutlamalar bir ay öncesinden başladı. Çeşitli etkinlikler dünyanın her bir yanında gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de İngiltere'de gerçekleşti. Noel'de İngiltere'nin en büyük organize yüzme etkinliklerinden biri yaşandı. Soğuk havada dondurucu sulara dalan yüzücüler bir sosyal yardımlaşma kurumunun 53. yılı için toplandı. Adeta mayoların yarıştığı etkinlikle özellikle erkeklerin giydikleri güne damga vuran kareler arasında yer aldı.







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Bazılarının geyik, bazılarının Noel anne, bazılarının melek, bazılarınınsa çam ağacı olduğu etkinlikte birbirinden ilginç görüntüler ortaya çıktı. Sınırları zorlamayı başaran erkekler sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. 1200 kişinin katıldığı Noel kutlamasında katılımcılar dondurucu soğuk dinlemedi ve çok eğlendi.







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Yılbaşı kutlanır ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Yeni bir yıl yeni başlangıçlar demek. Herkes yeni yıl için heyecanlı. Kutlamalar bir ay öncesinden başladı. Çeşitli etkinlikler dünyanın her bir yanında gerçekleştiriliyor. Bunlardan biri de İngiltere'de gerçekleşti. Noel'de İngiltere'nin en büyük organize yüzme etkinliklerinden biri yaşandı. Soğuk havada dondurucu sulara dalan yüzücüler bir sosyal yardımlaşma kurumunun 53. yılı için toplandı. Adeta mayoların yarıştığı etkinlikle özellikle erkeklerin giydikleri güne damga vuran kareler arasında yer aldı.

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