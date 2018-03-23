Yok böyle tuzak! Eski eşleri kiralık katil tutmuş

Birlikte bir ilişkiye başlayan ve eski eşlerinin ölmesini isteyen Leon Jacob ve Valerie McDaniel kiralık katil tutup çifti öldürtmeye karar verdi. Ancak hesap edemedikleri bir detay vardı. Kiralık katil rolündeki polis, öldürülmek istenen çifte ulaştı ve her şey bir anda değişti.

Yok böyle tuzak! Eski eşleri kiralık katil tutmuş

Birlikte bir ilişkiye başlayan ve eski eşlerinin ölmesini isteyen Leon Jacob ve Valerie McDaniel kiralık katil tutup çifti öldürtmeye karar verdi. Leon Jacob ve Valeri McDaniel tarafından öldürülmek istenen ise Texas'ta yaşayan Meghan Verikas ve Mack McDaniel'di. Leon ve Jacob'ın vahşi planlarında hesap etmedikleri bir konu vardı. Kiralık katil tuttukları adam gizli polisti.

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Yok böyle tuzak! Eski eşleri kiralık katil tutmuş

Leon Jacob ve Valerie McDaniel, kiralık katil sandıkları polise 20 bin dolar ücret ödedi. Kiralık katil rolündeki polis, öldürülmek istenen çifte ulaştı. Ve onlara eski eşlerinin onları öldürmek istediği konusunda bilgi verdi. Meghan Verikas ve Mack McDaniel'in bu haberle hayatları değişti. Mack arabasında öldürülmüş, Meghan ise elleri kolları bağlı halde kaçırılmış şekilde poz verdi.

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Yok böyle tuzak! Eski eşleri kiralık katil tutmuş

Amaç, karşı tarafın öldüklerine inanarak olayın daha fazla aydınlanmasını sağlamaktı.

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Yok böyle tuzak! Eski eşleri kiralık katil tutmuş

Leon ve Valerie yeterli delil toplanınca geçen sene işledikleri suç nedeniyle yakalandı ve dün yargıcın karşısında ifade verdi.

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