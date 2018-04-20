Yok böyle rahatlık… Trafiği birbirine kattı, çırılçıplak dans etti

ABD’nin Michigan eyaletinde ilginç bir trafik kazası yaşandı. Westland bölgesinde yaşanan kazada bir araç virajı alamayınca 5 arabaya çarparak durabildi.

Araç sürücüleri olayın şokunu yaşarken, kazaya neden olan otomobilin sürücüsü ise bir anda aşağıya indi ve kıyafetlerini çıkarmaya başladı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında çıplak şekilde şarkı söyleyip dans etmeye başlayan adama, olay yerine gelen polisler müdahale etti.

Adı açıklanmayan adam gözaltına alınırken, kaza ve sonrasındaki davranışları nedeniyle sorgulanıyor.

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