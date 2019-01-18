Yok böyle isim yabancı akademisyen Bence Nanay Türkiye'de adının anlamını öğrendi

Türkiye'ye gelen Belçikalı akademisyen Atatürk Havalimanında polis kontrolüne girdiği sırada hayatının şokunu yaşadı.

Antwerp ve Cambridge üniversitelerinde felsefe dersleri veren Belçikalı akademisyen Bence Nanay, isminin Türkçe’de ne anlama geldiğini dün vardığı İstanbul’da öğrendi.

Twitter hesabından havalimanında bir fotoğraf paylaşan Nanay, “İsmimin Türkçe anlamının ne kadar komik olduğunu öğrenmem için İstanbul Havalimanı’na kadar gelmem gerekiyormuş. Hem de Türk gümrük polislerinden öğrendim…”

Nanay’ın tweet’i binlerce kez yeniden paylaşıldı ve 20 binin üzerinde beğeni aldı.