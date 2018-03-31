Yok böyle iğrençlik! Karısıyla cinsel ilişkiye girdi zorla kızına izletti

AYDIN'da öz kızı 10 yaşındaki N.K.'ye cinsel istismarda bulunup, eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada izlemeye zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan G.K. tutuklandı. G.K. iddiaları reddederken, cinsel ilişkiyi izlettiklerini kabul eden eşi M.K., "Kocam çocuklarıma şiddet uygular diye korktum, kimseye söyleyemedim" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi'nde oturan G.K. ile M.K. çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan N.K., normalin dışında tavırlar sergilemeye başladı. Durumdan şüphelenen N.K.'nin ilkokul 4'üncü sınıftaki öğretmeni, küçük çocukla diyalog kurdu. Bu diyalog sırasında N.K., ailesinden cinsel şiddet gördüğünü anlattı.

KARISIYLA İLİŞKİYE GİRDİ KIZINA İZLETTİ

N.K.'nin iddiasına göre, babası G.K., küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Ayrıca G.K. ve eşi, ilişkiye girerken küçük çocuğu odaya alarak izlettirdi. Bu durum 1.5 yıl sürdü. N.K.'nin doktor raporunda da cinsel istismar bulgusuna rastlandı. Alınan savcılık ifadesinin ardından gözaltı kararı çıkarıldı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K. ve eşi M.K.'yi gözaltına aldı.

KOCASI REDDETTİ KARISI KABUL ETTİ

G.K. iddiaları reddederken, cinsel ilişkiyi izlettiklerini kabul eden eşi M.K., "Kocam çocuklarıma şiddet uygular diye korktum, kimseye söyleyemedim" dedi.

BABA TUTUKLANDI ANNE SERBEST

Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiften G.K. tutuklandı, eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tüm çocuklar, çiftin yakınlarına teslim edildi.