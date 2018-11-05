Yok böyle doktor! Futbolcularından daha popüler

Meksika'nın Veracruz takımının doktoru, futbolcularından daha popüler! Veracruz'un kadın takımına ve altyapı oyuncularına doktorluk yapan Valentina de Idhali, güzelliğiyle herkesin dikkatini çekiyor. Meksika'da oldukça popüler bir isim olan Valentina'nın Instagram'da da 20 binden fazla takipçisi var.

GÜZELLİĞİYLE DEĞİL MESLEĞİYLE GÜNDEME GELMEK İSTİYOR: Güzelliğiyle ön planda olan Valentina de Idhali, sadece Meksika'da değil tüm dünyada geniş kitlelere hitap etmeye başladı. Ünü tüm dünyaya yayılan Valentina de Idhali, bu durumdan memnun ama güzelliğiyle değil mesleğiyle gündeme gelmek istiyor.