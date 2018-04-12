Yok böyle değişim! 87 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Jessica Weber, 24 yaşında ve İllinois'de yaşıyor. Bir yıl önce aldığı kararla tamı tamına 87 kilo verse de, çevresindekilerin bedeniyle ilgili eleştirilerine isyan ediyor. Her seferinde yeniden başladı ama istediği hedefe bir türlü ulaşamadı. Fazla kilolarından kurtulamadığı gibi, bir de çevresindekilerin bedeniyle ilgili haksız eleştirileriyle baş etmeye çalıştı. 173 kilo olan ve yaşamı gittikçe zorlaşan Jessica hayati bir karar verdi ve tüp mide ameliyatı oldu.
Mutluluğun rakamlardan ibaret olmadığını sıklıkla dile getirse de, insanların bedenine yönelik eleştirileri onu her zaman rahatsız etti. Mücadeleyi bırakmayan ve sağlıklı hayatına devam eden Jessica, ameliyatın ardından bir yıl içinde tam 87 kilo verdi. Ama yine de insanların kendisine yönelik algılarını kıramadı. Yayınladığı bu fotoğrafla onu çirkin olmakla yargılayan insanlara isyan etti.
Aynaya baktığında görüntüsünden rahatsız olmamasına ve verdiği kilolar nedeniyle sarkan vücudundan şikayet etmemesine rağmen bir hayati karar daha verdi Jessica.
İşte Jessica Weber'in müthiş değişimi...
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