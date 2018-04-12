Yok böyle değişim! 87 kilo verdi bambaşka biri oldu!

Jessica Weber, 24 yaşında ve İllinois'de yaşıyor. Bir yıl önce aldığı kararla tamı tamına 87 kilo verse de, çevresindekilerin bedeniyle ilgili eleştirilerine isyan ediyor. Her seferinde yeniden başladı ama istediği hedefe bir türlü ulaşamadı. Fazla kilolarından kurtulamadığı gibi, bir de çevresindekilerin bedeniyle ilgili haksız eleştirileriyle baş etmeye çalıştı. 173 kilo olan ve yaşamı gittikçe zorlaşan Jessica hayati bir karar verdi ve tüp mide ameliyatı oldu.