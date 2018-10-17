Yok böyle bir olay! Evlilik hayali kuran talihsiz inşaat işçisinin başına gelene bakın

SİVAS'ta evlenmek isteyen inşaat işçisi Adem Güneş, Ağrı'da bulduğu eş adayı Özge E. tarafından dolandırıldı. Özge E., düğünde toplanan 22 bin liralık altınları alarak kayıplara karıştı.

Sivas'ta Mevlana Mahallesi'nde oturan inşaat işçisi, bekar Adem Güneş evlenmeye karar verdi. Sivas'ta evlenmek için kız bulamayan Güneş, 15 Eylül'de Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesine gitti. Burada aracılar sayesinde Özge E. ile tanıştı. Aynı gün içinde Özge E.'nin ailesi ile pazarlık yapan Güneş, 22 bin lira başlık parasında anlaştı. Parayı Özge E.'nin ağabeyi olduğu ileri sürülen Erdal E.'ye teslim etti. Daha sonra Özge E. ve ağabeyi Erdal E. ile birlikte Sivas'a dönen Güneş düğün hazırlıklarına başladı. Twitter

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Bu sırada imam nikahı kıydıran Adem Güneş ve Özge E., 17 Eylül'de kentte bir kuyumcudan 22 bin lira değerinde altın bilezik, künye ve küpe aldı. Özge E.'nin kente birlikte geldiği ağabeyi Erdal E. bir iş için Sivas'ın Zara ilçesine gideceğini söyleyerek yanlarından ayrıldı. Güneş, Özge E. ile birlikte evlerine geldi. Adem Güneş, 18 Eylül sabahı uyandığında Özge E.'yi evde bulamadı. Ağrı'da iletişime geçtiği kişilere ve kızın ağabeyi Erdal E.'ye telefonla ulaşmaya çalışan Güneş, sonuç alamadı. Bir süre evde beklediği Özge E.'den haber alamayınca polis merkezine giderek dolandırıldığını ileri sürürerk suç duyurusunda bulundu. Twitter

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Sivas'taki bir komşusunun tavsiyesi ile Ağrı'ya gittiğini ve Özge E. ile tanıştığını, sonrasında evlilik hayali kurarken 44 bin lira dolandırıldığını belirten Adem Güneş, "Kızın evden çıkıp gittiğini fark ettiğimde önce dışarıya çıktım. Dışarıda kimseyi bulamadım. Daha sonra şüpheye düştüm. Ayakkabıları duruyordu. Terlikleriyle çıkıp gitmiş. El çantasını bırakmıştı. Bu şekilde kaçtığına kanaat getirdim. Karakola gidip şikayetçi oldum. Şu ana kadar hiçbir iz yok. Savcılıkta soruşturma devam ediyor" dedi.

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