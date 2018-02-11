Yok böyle bir acı! Eşini 2 oğlunu 5 kardeşini ve annesini aynı gün toprağa verdi

Kahramanmaraş’ta, kaya yüklü hafriyat kamyonuna arkadan çarpan minibüste yaşamını yitiren akraba 9 kişinin cenazesi, memleketleri Gaziantep’te düzenlenen törenle yan yana kazılan mezarlara gözyaşlarıyla defnedildi. Kazada eşi, 2 oğlu, 5 kardeşi ve annesini kaybeden Emrah Avcı da, 10 gün önce teslim olduğu Manisa Kırkağaç ilçesindeki birliğinden izin alıp cenaze törenine katıldı.

Kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Cemal Avcı’nın eşi Zeynep Avcı (35), çocukları Yusuf Avcı (19), Esra Avcı (6), Cuma Avcı (14), Cengiz Avcı (11), İsa Avcı (7), gelini Songül Avcı (24), torunları Cesur Avcı (1) ve Celil Avcı (3) yaşamını yitirdi, 4 kişi ise yaralandı.

Gaziantep’e getirilen 6’sı çocuk 9 kişi için otopsilerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı içerisindeki Kaplan Kardeşler Camisinde cenaze töreni düzenlendi. Kazada annesi Zeynep, kardeşleri Yusuf, Esra, Cuma, Cengiz, İsa, eşi Songül ile oğulları Cesur ve Celil’i kaybeden, Emrah Avcı da, 10 gün önce teslim olduğu Manisa Kırkağaç ilçesindeki birliğinden izin alıp cenaze törenine katıldı.