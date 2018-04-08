Yok baskı rejimiymiş yok diktatörlükmüş! Hepsi yalan...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 2019'daki seçimlerde yeni bir kampanya modeli ile yerinden ve yerel sorunlara odaklı internet temelli bir çalışma gerçekleştireceklerini söyledi. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı Akdeniz Bölge Toplantısı, Manavgat ilçesi Kumköy'deki bir otelde gerçekleştirildi.

YENİ BİR KAMPANYA MODELİ İLE YARIŞACAĞIZ... Akdeniz Bölgesi ana kademe, kadın ve gençlik kolları tanıtım ve medya başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Önümüzdeki seçimde, yeni bir kampanya modeli ile yerinden ve yerel sorunlara odaklı internet temelli bir çalışma gerçekleştireceğiz." dedi. 6 aydan bu yana günlük bilgilendirme, küçük kampanyalarla gündemi sürekli yukarıda tutarak ortak bir dil oluşturduklarını anlatan Ünal, "Ama bundan sonra ne yapacağız, kampanya modeli olarak, şu anda aslında başlatmış olduğumuz planlamayı sadece seçim yaklaştığında yoğunluğu artıracağız." diye konuştu.

SİYASETİN PARMAK UCU... Seçim kampanyasının temel taşıyıcılarının tanıtım medya başkanları, mahalle başkanları ve sandık yönetim kurulları olacağını ifade eden Ünal, bu unsurların çok önemli olduğunu ve birlikte çalışacaklarını vurguladı. Mahalle başkanlarının siyasetin "parmak ucu" olduğunu kaydeden Ünal, mahalle başkanlarının bulundukları yeri hissedeceğini, onların oralarda hissettiklerinin de merkeze taşınacağını söyledi. Ünal, "Merkezden tekrardan ürettiğimiz strateji, iletişim, planlamayla sahada anlık ve adeta yerinde sorunların fark edilip lokal çözümlerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ... 16 yılda eski Türkiye'nin bütün sorunlarının çözüldüğünü, eskiden yerel yönetimlerden çöp, çukur, çamur gibi sorunların çözülmesinin beklendiğini, AK Parti yönetimleri ile bu sorunlar tarihe karıştığı gibi kültür merkezlerinden bilgi evlerine kadar insanlara inanılmaz hizmetlerin götürüldüğünü söyleyen Ünal, şu anda insanların lokal sorunlarla ilgilendiğini dile getirdi. Seçim döneminde iki kampanya yürütüleceğini ifade eden Ünal, "Bir genel kampanyamız bir de yerel kampanya. Dolayısıyla yerel sorunların yerinde tespit edilmesi, yerinde çözülmesi ve insanlara kendi evlerinde, kendi mahallelerinde, kendi ilçelerinde, onların sorun ettiği şeyle ilişki kurarak bu işi yürüteceğiz. Demokrasi bir rıza işidir. Yani seçmenin sizi tercih etmesi, onun rızasını, kabulünü, onayını inşa ettiğiniz kadardır. Bunun bizim dilimizdeki karşılığı nedir? Bu teknik terimin bizim dilimizdeki karşılığı, gönüllere girmeden sandıktan çıkamazsınız." diye konuştu.

KARA PROPAGANDA... Ünal, 16 yıldan bu yana girdiği bütün seçimleri kazanan AK Parti'nin, insanların gönlüne girdiği için sandıktan çıktığını vurguladı. AK Parti'nin herhangi bir parti olmadığını, uyguladığı seçim stratejilerinin, seçim dilinin, üniversitelerde doktora tezi aşamasında tartışıldığını, konuşulduğunu, merak edildiğini belirten Ünal, şöyle devam etti: "Yani siz bakmayın birilerinin Türkiye ile ilgili sistematik olarak 'efendim yok Türkiye'de baskı rejimi varmış, Türkiye'de yok diktatörlük varmış, Türkiye'de gazeteciler şöyleymiş...' Bunların tamamı defalarca gerekçeleriyle yalanlandığı halde sistematik olarak kullanılan kara propagandanın bir parçası. Neden? Çünkü 16 yıldan beri Türkiye'de son derece sağlıklı bir şekilde seçimler yapılıyor mu, yapılıyor. Bu milletin teveccühüyle seçilenler demokrasi zemininde, hukuk zemininde, anayasal zeminde bu ülkeyi gerektiği gibi yönetiyor mu, yönetiyor."

BİR GECEDE ZOMBİ GİBİ... "Bakın, 15 Temmuz işgal girişimi gibi sivillerin üzerine helikopterlerle ateş açıldığı, sivillerin F16'larla bombalandığı, tankların insanların üzerine sürüldüğü ve bunu da üstelik asker üniforması giymiş teröristlerin... Yani bunu Fransız yapmadı, bunu Rus yapmadı, bunu İngiliz yapmadı. Bunu, bu ülkenin içerisinde zombileştirilmiş ve sıradan vatandaşlar olarak toplumda gazeteci olarak, toplumda akademisyen olarak, toplumda polis olarak, toplumda asker olarak aramızda dolaşan insanların bir gecede nasıl canavarlaştığını gördük. Dünya böyle bir travma yaşamamıştır. Buna rağmen Türkiye ne yaptı? İnsan Hakları Sözleşmesini askıya almadı. Türkiye bunları şeffaf bir şekilde, uluslararası hukuka uyun bir şekilde kameraların önünde yargıladı. Buna rağmen bu ülkede güya siyaset yaptığını söyleyen, bu ülkede ana muhalefet partisinin genel başkanı hüviyetini taşıyan bir şahıs utanmadan bu millete iftara etti. Bu milletin hukukunu koruması gereken bir siyaset adamı bir genel başkan çıktı, darbecilerin hukukunu korudu. Dolayısıyla biz değerli arkadaşlar kara propagandanın etkisinde asla ve asla kalmadan yolumuza devam edeceğiz."

Toplantıda, AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı ve Bölge Koordinatörü İsa Sinan Göktaş, Tanıtım ve Medya Başkanlığının işleyişine ilişkin, Cevat Olçok siyasal iletişim, Parti Sosyal Medya Koordinatörü Ömer Arvas da sosyal medya kullanımına ilişkin sunum gerçekleştirdi.

