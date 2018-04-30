Yok artık! Yaşar İpek'ten düğünde skandal el hareketi

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil’in nişanlısı Yaşar İpek, yüzüğü taktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte bu anı kutladı. Geceden çok sayıda fotoğraf ve video paylaşımı yapılırken bunlardan bir tanesinde ortaya çıkan manzara ‘Yok artık’ dedirtti. Videoda İpek’i çirkin bir el hareketi yaparken görüyoruz. Seren Serengil ile geçen akşam nişanlanan Yaşar İpek'in yüzüğünü gösterip yaptığı hareket, İpek’in bu özel ana olan saygısını ve yaklaşımını da adeta ortaya koydu.

SEREN SERENGİL'İN NİŞAN ELBİSESİ... Seren Serengil, nişan elbisesi olarak yeşil bir kıyafet tercih etti.

'MUTLULUĞUN TARİFİ YOK' Sabah saatlerinde Yaşar İpek, Seren Serengil'i Beykoz'daki evinden alarak nişan töreninin yapılacağı mekana götürdü.

Seren Serengil sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ''Mutluluğun tarifi yok. Beni almaya gelmiş sevgili'' notunu düştü.

SAHNEDE EVLİLİK TEKLİFİ Yaşar İpek, Seren Serengil'e Kıbrıs'ta sahne aldığı bir kulüpte herkesin önünde evlenme teklif etmişti.