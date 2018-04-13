Yok artık! 'Tosun'un yeni foyası ortaya çıktı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Tutuklananlar arasında Çiftlik Bank'ın muhasebecisi K.K da var. Soruşturma bütün hızıyla devam ederken firari CEO Mehmet Aydın hakkında yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

'ENERJİ BANK' PROJESİ

Mehmet Aydın; Çiftlik Bank sistemi sorunsuz işlemeye başlayınca bir de aynı şekilde oyun tabanlı 'Enerji Bank' projesi geliştirdi. Bu proje kapsamında toplanacak paralarla rüzgâr ve güneş türbinleri kurulması, buradan üretilecek elektriğin de devlete satılacağı kurgusu yapıldı.

SİSTEM RAFA KALDIRILMIŞ

Yazılımı hazırlanan sistem, Aydın'ın ortağı olan ve aynı zamanda projenin bürokratik ayağını 'sorunsuz' yürütmeyi taahhüt eden ortağı ile arası açılınca proje rafa kaldırıldı.

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