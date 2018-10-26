Yok artık! Sevgilisinin külodunu koklayıp...

Devon, 'O asla şiddete eğilimli ya da agresif değildi. Sesini bile yükseltmezdi. Fakat beni tamamen kontrol altına aldı. Bu bir zihinsel işkence oldu ve sonunda bir çöküş yaşadım." diye konuştu.Tanıştıklarında ilk görüşte McLaughlin' aşık olduğunu söyleyen genç kadın "John çok tatlı, gerçek bir centilmendi, şefkatli ve sevecendi. Küçük kızım Ellie ile çok iyi anlaşır ona yatakta masal okur, yemek pişirir ve onunla dışarıda oyun oynardı." dedi.