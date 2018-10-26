Yok artık! Sevgilisinin külodunu koklayıp...

İngiltere'de kıskanç boyutlarını abartan bir sevgili, kız arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığından emin olmak için sevgilisinin külodunu koklayıp kendini ona kelepçeledi.

Yok artık! Sevgilisinin külodunu koklayıp...

İngiltere'de kıskanç boyutlarını abartan bir sevgili, kız arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığından emin olmak için sevgilisinin külodunu koklayıp kendini ona kelepçeledi.İngiltere'de yaşayan 32 yaşındaki John McLaughlin ismindeki adam, sevgilisi Devon Brown'u takip etmek için işinden ayrıldı. Böylece Brown'un iş yerinin dışında onu 8 saat boyunca izleyebilecekti.

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Yok artık! Sevgilisinin külodunu koklayıp...

John, bir çocuk annesi kız arkadaşını aynı evde yaşamaya ikna ettikten sonra paylaştıkları eve kapalı devre kamera sistemi (CCTV) yerleştirdi. 32 yaşındaki adam ayrıca Devon'un arabasına gizli bir tuzak yerleştirdi ve kadının hareketlerini izlemek için arabanın kara kutusunu hackledi.
Polis, aile içi şiddet olayı ile ilgilenmek için çağrıldığında McLaughlin’in tuhaf davranışlarını ortaya çıkardı.6 yaşındaki Devon başta McLaughlin'ın tehlikeli olduğunu düşündü ve kontrolünden çıkana kadar davranışını görmezden geldi.

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Yok artık! Sevgilisinin külodunu koklayıp...

Devon, 'O asla şiddete eğilimli ya da agresif değildi. Sesini bile yükseltmezdi. Fakat beni tamamen kontrol altına aldı. Bu bir zihinsel işkence oldu ve sonunda bir çöküş yaşadım." diye konuştu.Tanıştıklarında ilk görüşte McLaughlin' aşık olduğunu söyleyen genç kadın "John çok tatlı, gerçek bir centilmendi, şefkatli ve sevecendi. Küçük kızım Ellie ile çok iyi anlaşır ona yatakta masal okur, yemek pişirir ve onunla dışarıda oyun oynardı." dedi.

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Yok artık! Sevgilisinin külodunu koklayıp...

Her şey beraber yaşamaya karar verdikten sonra başladı. Devon'u işten alması ve eve götürmesiyle genç kadın bir şeyler olduğunu fark etmişti.32 yaşındaki adam, Devon'un babasının arkadaşı olan orta yaştaki komşularıyla ilişkisinin olduğunu ve geceleri gizlice buluştuklarını düşünmeye başladı.Hatta kapılarının üst kısmına kağıt sıkıştırmaya başlamış böylelikle gece boyunca kapının açılıp açılmayacağını kontrol ediyordu. Telefonu ise eve gece gizlice giren biri olur diye tüm gece kayıt yapıyordu.

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