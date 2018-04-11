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Yok artık Jet Fadıl! Ev sahibini suçlu çıkardı

Yok artık Jet Fadıl! Ev sahibini suçlu çıkardı

Jet Fadıl lakaplı Fadıl Akgündüz’e açılan bir alacak davasında ilginç bir gelişme yaşandı. Akgündüz, bilirkişinin ‘616 bin TL’ alacaklı olduğunu tespit ettiği Capricegold mağduruna karşı alacak davası açtı. Jet Fadıl bitirmediği proje için mağdura ödediği kira bedeli 82 bin TL’yi geri istedi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 09:25 - Güncelleme: 11-04-2018 09:25

İstanbul Bayrampaşa’da Caprice Gold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı öne sürülen ve 'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz, yaptığı 82.000 liralık kira yardımını mağdur ettiği kişiden geri istiyor. Gerekçe ise haksız zengileşme.

İstanbul Bayrampaşa’da Capricegold ve Caprice Maldivler gayrimenkul projelerinde devre mülk satışı yaptığı kişilerden para topladığı halde projeleri tamamlamadığı gerekçesi ile 21 Aralık 2015’te tutuklanan ve hakkında 2442 yıl hapis cezası istenen “Jet Fadıl” lakaplı Fadıl Akgündüz, 28 Mart 2017’de tahliye edildi. Ceza davasından tahliye edilen Jet Fadıl hakkında bir yandan da “alacak davaları” sürüyor.

Capricegold’a karşı İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi’nde açılan alacak davalarının bir tanesinde ilginç bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre o süreç şöyle:

Capricegold mağduru Hasan Karaboğa’nın açtığı davada mahkeme tarafından bilirkişiden görüş alınmasına karar verildi. Bilirkişi 25 Temmuz 2017 raporunda mağdurun 'bir kusuru olmadığını; 616.414 TL alacaklı olduğunu tespit etti.

82 BİN LİRAYI GERİ İSTİYOR

Capricegold avukatları İstanbul 5. Tüketici Mahkemesi’nde bir dava açtıklar ve dosyaların birleştirilmesinin talep ettiler. Capricegold mağdura karşı açtığı davada ödediği kira bedellerinin faiziyle birlikte geri ödenmesini talep etti. Jet Fadıl’ın istediği rakam ise 82 bin 551 TL oldu. Gerekçe ise haksız zenginleşme olarak gösterildi.

Akgündüz’ün avukatlarının başvurusunun ardından her iki dosya birleştirildi. Mahkeme mağdura yapılan kira ödemelerinin hesaplanması için ayrıca ek bilirkişi raporu alınmasına karar verdi. Birleştirmenin ardından ilk duruşma İstanbul 2. Tüketici Mahkemesi’nde 26 Haziran’da görülecek. 

'KENDİ AYAĞINA KURŞUN SIKTI'

Mağdur avukatı Dr. Acun Papakçı, Fadıl Akgündüz’ün şaşırtan bu başvuruyu şöyle yorumladı: 

“Capricegold bilirkişi raporu ile davayı kaybedeceğini anlamış ve bu kaçınılmaz sonu geciktirmek için duruşmadan iki gün önce 11 Temmuz 2017 tarihinde bir dava açmış, 13 Temmuz 2017 tarihli duruşmada da bu davadan bahsederek birleştirme talep edip süre kazanmıştır. Mahkeme, Capricegold’un açtığı davanın hakkın kötüye kullanılması olduğunu tespit ederek ret kararı vermelidir. Capricegold davayı kaybetmiştir çünkü kendi ödedikleri kira bedellerini geri istemeleri ile artık sözleşmeye ve yatırılacak paranın iadesine dair tartışmalı bir konu kalmamıştır. Capricegold bu adım ile birkaç ay süre kazanmış, ancak bunu yaparken kendi ayağına kurşun sıkmak zorunda kalmıştır. Tüm savunmalarını açtığı dava ile yerle bir etmiştir. Mahkeme, en azından müvekkilimizin yatırdığı paradan ödemeleri düşüp kalan miktarın geri ödenmesini karar verecektir…”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 11 Nisan 2018 09:57 Aslan Fadıl. Bu kerizleri kaçtır çarpıyorsun. Bunlar gene çarpılmaya hazır. Senin için para biriktirmişlerdir.

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