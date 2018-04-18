Yok artık Gomis! 8 kilo et yediler

26 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafétimbi Gomis, Medipol Başakşehir galibiyetinin tadını Nusret'te çıkardı. Geçtiğimiz akşam Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında futboluyla göz dolduran Bafétimbi Gomis, 20 kişilik arkadaş gurubuyla önceki akşam Etiler Nusret’teydi.
Maç sonrasında et yemeği tercih eden Senegal asıllı futbolcuya büyük ilgi vardı. Başarılı futbolcu ve arkadaşları yaklaşık 8 kilo et yedi. Eti yemeden önce kendisine özel olarak hazırlanan sunum karşısında etkilenen Gomis, şov karşısında oldukça keyifliydi. 8 kilo eti afiyetle yiyen Gomis, etrafa gülücükler saçmayı ihmal etmedi.
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