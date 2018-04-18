Yok artık Gomis! 8 kilo et yediler

Maç sonrasında et yemeği tercih eden Senegal asıllı futbolcuya büyük ilgi vardı. Başarılı futbolcu ve arkadaşları yaklaşık 8 kilo et yedi. Eti yemeden önce kendisine özel olarak hazırlanan sunum karşısında etkilenen Gomis, şov karşısında oldukça keyifliydi. 8 kilo eti afiyetle yiyen Gomis, etrafa gülücükler saçmayı ihmal etmedi.