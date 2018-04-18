Yok artık Gomis! 8 kilo et yediler

Bafétimbi Gomis, 20 kişilik arkadaş gurubuyla önceki akşam Etiler Nusret’teydi. Başarılı futbolcu ve arkadaşları yaklaşık 8 kilo et yedi.

Yok artık Gomis! 8 kilo et yediler

26 golle Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede bulunan Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafétimbi Gomis, Medipol Başakşehir galibiyetinin tadını Nusret'te çıkardı. Geçtiğimiz akşam Galatasaray-Medipol Başakşehir maçında futboluyla göz dolduran Bafétimbi Gomis, 20 kişilik arkadaş gurubuyla önceki akşam Etiler Nusret’teydi.

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Yok artık Gomis! 8 kilo et yediler

Maç sonrasında et yemeği tercih eden Senegal asıllı futbolcuya büyük ilgi vardı. Başarılı futbolcu ve arkadaşları yaklaşık 8 kilo et yedi. Eti yemeden önce kendisine özel olarak hazırlanan sunum karşısında etkilenen Gomis, şov karşısında oldukça keyifliydi. 8 kilo eti afiyetle yiyen Gomis, etrafa gülücükler saçmayı ihmal etmedi.

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Yok artık Gomis! 8 kilo et yediler

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Yok artık Gomis! 8 kilo et yediler

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