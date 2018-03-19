Yok artık! Emniyet şeridinde "ters gitme" konvoyu

İstanbul Ümraniye TEM bağlantı yolunda trafik durdu... Sürücüler emniyet şerinide dizilip otoyolda ters istikamette trafikten kaçmaya çalıştı... Hatta bazı sürücüler ters yönde ilerlerken birbirlerini sollamaya bile çalıştı...

Yok artık! Emniyet şeridinde

YER İstanbul Ümraniye TEM bağlantı yolu.. Onlarca araç emniyet şeridinde geri geri ilerliyor... Bazı araç sürücüleri de tehlikeli bir şekilde dönerek emniyet şeridine giriyor, bu sırada geri geri giden araçlarla kafa kafaya geliyor. 'Bu kadar da olmaz' dedirten o anlar da , bazı sürücüler emniyet şeridinde ters yönde ilerlemekle önündeki aracı bile sollamaya çalıştı. Sürücüler otoyoldan geçen bir polis aracına rağmen emniyet şeridinde geri geri gelmeye devam etti .Yaklaşık 1 saat boyunca devam tehlikeli durum köprüdeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte sona erdi.

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Yok artık! Emniyet şeridinde

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Yok artık! Emniyet şeridinde

Ümraniye TEM bağlantı yolu.. Onlar araç emniyet şeridinde geri geri ilerliyor. Bazı araç sürücüleri de tehlikeli bir şekilde dönerek emniyet şeridine giriyor, bu sırada geri geri giden araçlarla kafa kafaya geliyor.

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Yok artık! Emniyet şeridinde

Tam bir karmaşanın yaşanmasının nedeni ise 15 Temmuz Şehitler köprüsü istikametinde oluşan trafik. Trafikten kaçmak isteyen sürücüler, Ümraniye Mustafa Kemal çıkışına geri geri ilerliyor. Onlarca aracın girdiği emniyet şeridi felç olmuş durumda.

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