Yok artık! Emniyet şeridinde

YER İstanbul Ümraniye TEM bağlantı yolu.. Onlarca araç emniyet şeridinde geri geri ilerliyor... Bazı araç sürücüleri de tehlikeli bir şekilde dönerek emniyet şeridine giriyor, bu sırada geri geri giden araçlarla kafa kafaya geliyor. 'Bu kadar da olmaz' dedirten o anlar da , bazı sürücüler emniyet şeridinde ters yönde ilerlemekle önündeki aracı bile sollamaya çalıştı. Sürücüler otoyoldan geçen bir polis aracına rağmen emniyet şeridinde geri geri gelmeye devam etti .Yaklaşık 1 saat boyunca devam tehlikeli durum köprüdeki trafik yoğunluğunun azalmasıyla birlikte sona erdi.