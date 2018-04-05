Yok artık! Bebeğinin katiliyle ilişkiye girerken basıldı

İngiltere'de sevgilisine emanet ettiği 5 aylık bebeği ağır yaralı olarak yoğun bakımda olan Catherine Davidson isimli anne, doktorların bebeğin ölüm haberini vermek için kendisini aradığı sırada hastanede aynı adamla ilişkiye girerken yakalandı.

Yok artık! Bebeğinin katiliyle ilişkiye girerken basıldı

İngiltere'de Catherine Davidson isimli anne, doktorların kendisine kızının hayata geri dönme ihtimali olmadığı için fişini çekmeye hazırlandıklarını söylemeye çalıştığı sırada kızının bu hale gelmesinden sorumlu sevgilisi ile hastanede ilişkiye girdi. Kızını sallayarak öldüren 38 yaşındaki eski asker Gordon Mckay ile hiçbir şey yokmuş gibi beraber olan kadının kan donduran hikayesi ortaya çıkar çıkmaz ülkede büyük tepki çekti.

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Yok artık! Bebeğinin katiliyle ilişkiye girerken basıldı

Anne Davidson, iki çocuğunu babaannelerine götürmek için bebeğini Mckay'a emanet edip evden çıktı. Bir süre sonra Mckay, kadına kızının çok kötü olduğunu söyleyip eve gelmesini istedi. Sağlık ekipleri çocuğunu hastaneye kaldırdıkları sırada adam kadına, banyoya gittiğini geri döndüğünde ise kızı hareketsiz bulduğunu söyledi. Polis adamı çapraz sorguya alınca adam kızı havaya kaldırıp sertçe salladığını ve fırlattığını itiraf etti.

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Yok artık! Bebeğinin katiliyle ilişkiye girerken basıldı

Doktorlar, anneye kızının artık yaşamayacağını için yaşam destek makinesinin fişinin çekilmesi gerektiğini söylemeye çalıştıkları sırada, anne ve Mckay'i bir odada ilişkiye girerken yakaladı.

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Yok artık! Bebeğinin katiliyle ilişkiye girerken basıldı

Talihsiz bebeğin çarpmaya bağlı ağır beyin hasarı sebebiyle beyin ölümünün gerçekleştiği açıklandı.

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