Yok artık! Bebeğinin katiliyle ilişkiye girerken basıldı

İngiltere'de Catherine Davidson isimli anne, doktorların kendisine kızının hayata geri dönme ihtimali olmadığı için fişini çekmeye hazırlandıklarını söylemeye çalıştığı sırada kızının bu hale gelmesinden sorumlu sevgilisi ile hastanede ilişkiye girdi. Kızını sallayarak öldüren 38 yaşındaki eski asker Gordon Mckay ile hiçbir şey yokmuş gibi beraber olan kadının kan donduran hikayesi ortaya çıkar çıkmaz ülkede büyük tepki çekti.