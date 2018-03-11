Yok artık Arda! Arkadaşları sahada o masada!

Devre arasında Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan ve Süper Lig'e Bursaspor maçında attığı golle dönen Arda Turan, son yaptığıyla yok artık dedirtti! Medipol Başakşehir’in şampiyonluk yarışında katkısı olması için devre arasında transfer ettiği Arda Turan, takımının maçının olduğu gün arkadaşlarıyla tavla partisinde buluştu. Masadan kalkmayan Arda Turan, 9 saat boyunca tavla oynadı. Arda Turan, tavla oynarken, Aytemiz Alanyaspor ile Medipol Başakşehir'in yaptığı maçı da izlemediği öğrenildi.
Gazete Habertürk'ten Nuri Altuntaş'ın haberine göre sakatlığı nedeniyle Adebayor ile birlikte Alanya’ya götürülmeyen Arda Turan, saat 14.00 civarında Bebek’teki bir kafeye geldi.
Oldukça neşeli olduğu bildirilen yıldız oyuncunun bulunduğu gruptan kahkaha sesleri eksik olmadı.
Masadan kalkmayan Arda Turan, 9 saat boyunca tavla oynadı.
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