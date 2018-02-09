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Yok artık! ABD Rusya'ya hiç görülmemiş türde saldırdı...

Yok artık! ABD Rusya'ya hiç görülmemiş türde saldırdı...

ABD ile Rusya'nın Suriye'deki bilek güreşinde ABD'den bugüne kadar görülmemiş bir saldırı geldi... Rusya'nın Deyrizor'da Fırat'ın üzerine kurduğu köprü, ABD tarafından baraj kapakları açılarak imha edildi...

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Eklenme Tarihi: 09-02-2018 14:50 - Güncelleme: 09-02-2018 14:50

RUSYA Savunma Bakanlığı bünyesinde yayınlanan ‘Krasnaya Zvezda' gazetesi, Suriye'nin Deyr ez Zor kenti yakınlarında Fırat Nehri üzerinde inşa edilen köprünün suların aniden yükselmesi ile tahrip olduğunu ve bunun sebebinin ABD'nin yaptığı ilginç saldırı olduğunu yazdı. Gazete, köprünün ABD'nin desteklediği güçlerin Tabka Barajı'nın kapaklarını açması nedeniyle gerçekleştiğini yazdı.

SULAR ANİDEN YÜKSELDİ VE...: Rusya ordusu, eylül ayında Deyr ez Zor yakınlarında Fırat Nehri üzerinde, askerlerin ABD öncülüğündeki koalisyonun desteklediği güçlerin bulunduğu doğu tarafına geçebilmesi için 210 metre uzunluğunda bir köprü inşa etti. Krasnaya Zvezda, 6 Ocak'ta şiddetli yağmurlar olmamasına rağmen, nehrin sularının aniden birkaç metre yükseldiğini ve artan debi nedeniyle köprünün tahrip olduğunu bildirdi.

SURİYE ORDUSUNU ENGELLEMEK İÇİN: Haberde "Suların yükselmesinin ardından köprü ertesi gün tahrip oldu. Suriyeli uzmanlar tarafından gerçekleştirilen incelemede, sudaki ani yükselmenin ABD öncülüğündeki koalisyonun kontrolündeki bölgede bulunan Tabka barajının kasıtlı olarak açılmasından kaynaklandığı tespit edildi" ifadeleri kullanıldı. Barajın kapaklarının açılmasını gerektiren başka bir teknik ihtiyacın da olmadığı vurgulanan haberde "Kapaklar, Suriye ordusunun nehrin diğer tarafında güçlenmesini önlemek için açılmış olabilir" dendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ss.sebo 09 Şubat 2018 14:53 Suriye ye giden suları keselim.

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