Yoğurtlu Kabak Çorbası nasıl yapılır?

Yoğurtlu Kabak Çorbası Malzemeler: 2 adet kabak, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 4 yemek kaşığı un, 7 yemek kaşığı yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı yada sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber yada kırmızı biber, kuru nane, dereotu, 4 su bardağı su

Yoğurtlu Kabak Çorbası Tarifi Yapılışı: İlk olarak küçük küçük kestiğimiz soğanlarımızı zeytinyağımızda biraz kavurup ince ince kıydığımız sarımsakları da ilave ediyoruz. Küçük küçük kestiğimiz kabakları da tenceremize koyarak bilikte güzelce kavuruyoruz.

Kavrulduktan sonra suyu üzerine ekleyip kaynamaya bırakıyoruz. Kabaklar iyice yumuşayınca blenderle eziyoruz. İyice ezdikten sonra derin bir kaba yoğurdumuzu ve unumuzu ekliyoruz ve biraz çırpıyoruz (çok zor çırpılacaktır) ve üzerine kabak çorbamızdan 3 kepçe dökerek iyice çırpıyoruz. Sıcak çorbayı yoğurdun üzerine dökerken aynı anda çırpmanız lazım yoğurdun kesilmemesi için. Çorbayı azar azar dökün, yoğurdun üzerine ve çok güzel çırpın.

Yoğurt karışımımızı tenceredeki çorbamızın içine dökün ve dökerken iyice çırpın, yine ki kesilmesin.

Tekrar kaynamaya bırakın. Suyu az gelecek olursa su ilave edin. İnce ince kıyılmış dereotunu ve baharatları en son olarak ekleyin ve karıştırın.

Servis ederken ister nane, pul biberle, isterseniz yoğurtla, istersenizde yağ kavurup (kırmızı biber ve naneyle) servis edebilirsiniz.